Что приготовить любимому на 14 февраля – рецепты сочной свинины и куриных рулетов в беконе

В День влюбленных особенно хочется удивить. Не только приятным подарком, нежными словами и неожиданными признаниями, но и вкусной едой.
Мы публиковали подборку актуальных рецептов на 14 февраля, рецепты ниже советуем использовать, с целью накормить мужчину.
Кстати, и мужчины с ними легко справятся.
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Свинина сначала обжарится, потом запечется в сметане. А внутри куриных рулетов будет творожный сыр с зеленью.
Рецепт от фудблогера matushka_hariet.
Куриные рулеты в беконе
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- творожный сыр – 100 г;
- бекон сырокопченый – упаковка;
- чеснок – 1 зуб.;
- петрушка, базилик, мята;
- соль, перец.
А в Турции готовят куриный рулет с сухофруктами в соусе на основе вина, меда и пряностей – этот интересный рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Нарезанные зелень и чеснок смешать с сыром. Филе разделать на части и хорошо отбить. Посолить и поперчить.
- Выложить начинку, свернуть в рулет и завернуть в бекон.
- Запекать в форме в разогретой предварительно до 180 градусов духовке 20-25 минут. Использовать функцию гриль для красивой корочки.
Свинины в сметанно-луковом соусе
Ингредиенты:
- свиная вырезка – 500 г;
- чеснок – 2 зуб.;
- лук – 1 шт.;
- сметана – 60 г;
- мука – 1 ст. л.;
- вода – 120 мл;
- тимьян, соль, перец.
Здесь найдете рецепт сытного болгарского гювеча, он тоже готовится со свининой.
Как приготовить:
- Свинину нарезать кубиками, лук – полукольцами, чеснок измельчить.
- Обжарить свинину до золотистой корочки. Переложить в посуду для тушения.
- Лук обжарить на этой же сковороде, переложить к мясу. Добавить специи и перемешать.
- Влить воду и тушить 40-50 минут до мягкости мяса.
- Сметану соединить с мукой, добавить к мясу и перемешать. Тушить еще 5 минут.