Що приготувати коханому на 14 лютого – рецепти соковитої свинини та курячих рулетів у беконі

У День закоханих особливо хочеться здивувати. Не лише приємним подарунком, ніжними словами та несподіваними зізнаннями, а й смачною їжею.
Ми публікували добірку актуальних рецептів на 14 лютого, рецепти нижче радимо відтворити, щоб нагодувати чоловіка.
До речі, й самі чоловіки з ними легко впораються.
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Свинина спочатку обсмажиться, потім запечеться у сметані. А всередині курячих рулетів буде вершковий сир із зеленню.
Рецепт від фудблогерки matushka_hariet.
Курячі рулети в беконі
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 шт.
- вершковий сир – 100 г;
- бекон сирокопчений – упаковка;
- часник – 1 зуб.;
- петрушка, базилік, м'ята;
- сіль, перець.
А в Туреччині готують курячий рулет із сухофруктами в соусі на основі вина, меду та прянощів – цей цікавий рецепт знайдете тут.
Як приготувати:
- Нарізані зелень та часник змішати із сиром. Філе обробити на частини та добре відбити. Посолити та поперчити.
- Викласти начинку, згорнути у рулет та загорнути в бекон.
- Запікати у формі в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Використовувати функцію гриль для красивої скоринки.
Свинини у сметанно-цибулевому соусі
Інгредієнти:
- свиняча вирізка – 500 г;
- часник – 2 зуб.;
- цибуля – 1 шт.;
- сметана – 60 г;
- борошно – 1 ст. л.;
- вода – 120 мл;
- чебрець, сіль, перець.
Тут знайдете рецепт ситного болгарського гювеча, він також готується зі свининою.
Як приготувати:
- Свинину нарізати кубиками, цибулю – півкільцями, часник подрібнити.
- Обсмажити свинину до золотавої скоринки. Перекласти у посуд для тушкування.
- Цибулю обсмажити на цій же сковороді, перекласти до м'яса. Додати спеції та перемішати.
- Влити воду і тушкувати 40-50 хвилин до м'якості м'яса.
- Сметану з'єднати з борошном, додати до м'яса і перемішати. Тушкувати ще 5 хвилин.