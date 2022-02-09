Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Що приготувати коханому на 14 лютого – рецепти соковитої свинини та курячих рулетів у беконі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 лютого, 12:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усе це готується не довше однієї години, а виходить дуже красиво і смачно, судячи зі складових цих страв. Авторка рецептів не дає додаткових спецій, крім солі та перцю. Спеції додавайте на свій смак
Рецепти на 14 лютого
Рецепти на 14 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

У День закоханих особливо хочеться здивувати. Не лише приємним подарунком, ніжними словами та несподіваними зізнаннями, а й смачною їжею.

Ми публікували добірку актуальних рецептів на 14 лютого, рецепти нижче радимо відтворити, щоб нагодувати чоловіка.

Реклама

До речі, й самі чоловіки з ними легко впораються.

Свинина спочатку обсмажиться, потім запечеться у сметані. А всередині курячих рулетів буде вершковий сир із зеленню.

Рецепт від фудблогерки matushka_hariet.

Реклама

Курячі рулети в беконі

Курячі рулети в беконі
Курячі рулети в беконі / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Інгредієнти:

  • куряче філе – 2 шт.
  • вершковий сир – 100 г;
  • бекон сирокопчений – упаковка;
  • часник – 1 зуб.;
  • петрушка, базилік, м'ята;
  • сіль, перець.

А в Туреччині готують курячий рулет із сухофруктами в соусі на основі вина, меду та прянощів – цей цікавий рецепт знайдете тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. Нарізані зелень та часник змішати із сиром. Філе обробити на частини та добре відбити. Посолити та поперчити.
  2. Викласти начинку, згорнути у рулет та загорнути в бекон.
  3. Запікати у формі в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин. Використовувати функцію гриль для красивої скоринки.

Свинини у сметанно-цибулевому соусі

Свинини у сметанно-цибулевому соусі
Свинини у сметанно-цибулевому соусі / Фото: instagram.com/matushka_hariet/

Інгредієнти:

  • свиняча вирізка – 500 г;
  • часник – 2 зуб.;
  • цибуля – 1 шт.;
  • сметана – 60 г;
  • борошно – 1 ст. л.;
  • вода – 120 мл;
  • чебрець, сіль, перець.

Тут знайдете рецепт ситного болгарського гювеча, він також готується зі свининою.

Як приготувати:

  1. Свинину нарізати кубиками, цибулю – півкільцями, часник подрібнити.
  2. Обсмажити свинину до золотавої скоринки. Перекласти у посуд для тушкування.
  3. Цибулю обсмажити на цій же сковороді, перекласти до м'яса. Додати спеції та перемішати.
  4. Влити воду і тушкувати 40-50 хвилин до м'якості м'яса.
  5. Сметану з'єднати з борошном, додати до м'яса і перемішати. Тушкувати ще 5 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти