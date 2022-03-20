Домашние сосиски из курицы – готовятся в рукаве для запекания

Эти сосиски можно сварить сразу, а можно сделать заготовки, поместив их в морозилку. В основе – куриное мясо, немного молока, яйца и специи

Домашние сосиски / Фото: Ольга Матвей

Продолжаем знакомиться с отличными рецептами домашних заготовок. И оказывается, очень вкусными получаются не только ветчина из свиных ножек с маринованными огурцами, но и эти сливочные куриные сосиски.

Формируются они в рукавах для запекания и варятся за 7-10 минут.

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Автор рецепта, украинский фудблогер Ольга Матвей советует мелко нарубить мясо ножом, а не измельчать с помощью блендера или мясорубки, так сосиски будут максимально сочными.

Домашние сосиски

Ингредиенты:

индейка или курица (бедра) – 1 кг;

соль и перец – по вкусу;

молотый лавровый лист – щепотка;

паприка – 1 ч. л.;

яйца – 2 шт.;

молоко – 50-100 мл.

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Как приготовить:

С мяса убрать кожицу, мелко нарезать и порубить ножом.Размер кусочков – как зерно кукурузы. Добавить соль, лавровый лист, паприку и перец по вкусу. Вбить яйца и влить 50 мл. Если понадобится больше, влейте еще немного молока. Тщательно вымесить. Рукав для запекания разрезать, пунктирную линию обрезать, ее можно использовать, чтобы завязать рукав для сосисок. Фарш (2 ст. л.) выложить посередине, сформировать сосиски, закрутить пленку 4-5 раз. Завязать пленку с обеих сторон. Обрезать концы пленки. Варить в подсоленной воде 7-10 минут.

В видео смотрите, как приготовить эти домашние сосиски.