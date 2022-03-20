Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Домашні сосиски з курки – готуються в рукаві для запікання

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 15:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ці сосиски можна зварити одразу, а можна зробити заготівлі, помістивши в морозилку. В основі – куряче м'ясо, трохи молока, яйця та спеції
Домашні сосиски
Домашні сосиски / Фото: Ольга Матвей

Продовжуємо знайомитись з чудовими рецептами домашніх заготівель. І виявляється, дуже смачними виходять не тільки шинка зі свинячих ніжок з маринованими огірками, а й ці вершкові курячі сосиски.

Формуються вони в рукавах для запікання та варяться за 7-10 хвилин.

Реклама

Авторка рецепта, українська фудблогерка Ольга Матвій радить дрібно нарубати м'ясо ножем, а не використовувати блендер або м'ясорубку, так сосиски будуть максимально соковитими.

Домашні сосиски

Інгредієнти:

  • індичка або курка (стегна) – 1 кг;
  • сіль та перець – за смаком;
  • мелене лаврове листя – щіпка;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • молоко – 50-100 мл.

Два рецепти домашнього майонезу – з яйцем та на рідині з-під консервованого горошку – дізнаєтеся тут.

Реклама

Як приготувати:

  1. З м'яса прибрати шкірку, дрібно нарізати та порубати ножем. Розмір шматочків – як зерно кукурудзи.
  2. Додати сіль, лаврове листя, паприку та перець за смаком. Вбити яйця та влити 50 мл. Якщо потрібно більше, влийте ще трохи молока. Ретельно вимісити.
  3. Рукав для запікання розрізати, пунктирну лінію обрізати, її можна використовувати, щоб зав'язати рукав для сосисок.
  4. Фарш (2 ст. л.) викласти посередині, сформувати сосиски, закрутити плівку 4-5 разів. Зав'язати плівку з обох боків. Обрізати кінці плівки.
  5. Варити у підсоленій воді 7-10 хвилин.

У відео дивіться, як приготувати ці сосиски.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Бери з собою
Продукти "тривожної валізки"
Сухофрукти
Сухофрукти
Чайна суміш
Чайна суміш
Консерви
Консерви
В'ялене м'ясо
В'ялене м'ясо
Горіхи
Горіхи
1 /2
Більше продуктів
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зберігати курку без холодильника
Хакнути
Українські рецепти
Що їли козаки перед битвами
Готувати для ЗСУ!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти