Домашні сосиски з курки – готуються в рукаві для запікання

Продовжуємо знайомитись з чудовими рецептами домашніх заготівель. І виявляється, дуже смачними виходять не тільки шинка зі свинячих ніжок з маринованими огірками, а й ці вершкові курячі сосиски.
Формуються вони в рукавах для запікання та варяться за 7-10 хвилин.
Авторка рецепта, українська фудблогерка Ольга Матвій радить дрібно нарубати м'ясо ножем, а не використовувати блендер або м'ясорубку, так сосиски будуть максимально соковитими.
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Домашні сосиски
Інгредієнти:
- індичка або курка (стегна) – 1 кг;
- сіль та перець – за смаком;
- мелене лаврове листя – щіпка;
- паприка – 1 ч. л.;
- яйця – 2 шт.;
- молоко – 50-100 мл.
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Як приготувати:
- З м'яса прибрати шкірку, дрібно нарізати та порубати ножем. Розмір шматочків – як зерно кукурудзи.
- Додати сіль, лаврове листя, паприку та перець за смаком. Вбити яйця та влити 50 мл. Якщо потрібно більше, влийте ще трохи молока. Ретельно вимісити.
- Рукав для запікання розрізати, пунктирну лінію обрізати, її можна використовувати, щоб зав'язати рукав для сосисок.
- Фарш (2 ст. л.) викласти посередині, сформувати сосиски, закрутити плівку 4-5 разів. Зав'язати плівку з обох боків. Обрізати кінці плівки.
- Варити у підсоленій воді 7-10 хвилин.
У відео дивіться, як приготувати ці сосиски.