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Домашняя пахлава от Лизы Глинской – простой рецепт с медом и грецкими орехами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 июня, 12:13
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Важно тонко раскатать тесто до толщины полсантиметра. Затем переложите его на чистое полотенце и оставьте на 30 минут, тесто должно немного просохнуть
Как приготовить домашнюю пахлаву по рецепту Лизы Глинской
Как приготовить домашнюю пахлаву по рецепту Лизы Глинской / Фото: Коллаж: Сегодня, pexels.com

Уже понятно, что домашняя пахлава – затратное по времени дело в отличие от быстрых конфет. Но если вы считаете себя поклонником восточных сладостей, то потраченное время оправдается.

Когда тесто будет раскатано, ему нужно полежать полчаса. Оно заветрится, просохнет – получится слоистая пахлава. Потом нужно свернуть его в рулет и нарезать на порции.

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Лиза Глинская советует проверить температуру масла перед жаркой. Бросьте в него кусочек теста, чтобы убедиться, что оно хорошо разогрелось.

В пахлаву, вернее, в сироп обязательно добавляют кардамон. Если он есть добавьте несколько зернышек.

Домашняя пахлава

Домашняя пахлава
Домашняя пахлава

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Ингредиенты на 24 штуки:

  • 0,5 ст. молока;
  • 100 г сливочного масла 82%;
  • 2 шт. яйца;
  • 15 ст. л. муки с горкой;
  • щепотка соли.

Для сиропа:

  • 5 ст. л. меда;
  • 1,5 ст. воды;
  • 1,5 ст. сахара;
  • 0,5 ст. обжаренных орехов.

Как приготовить:

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  1. Растопить сливочное масло, смешать с молоком, добавить яйца и перемешать.
  2. Добавить соль, муку, замесить тесто. Обернуть пищевой пленкой и оставить на 30 минут при комнатной температуре.
  3. Разделить на 2 части, раскатать на припыленной мукой поверхности. Толщина теста до 0,5 мм.
  4. Переложить тесто на чистое полотенце на 30 минут, чтобы тесто заветрилось.
  5. Свернуть в рулет шириной 3-4 см. Край листа промазать водой, чтобы тесто склеилось. Нарезать рулет наискось толщиной 1-2 см. Развернуть каждый кусочек в виде пахлавы.
  6. Обжарить в рафинированном подсолнечном масле, переворачивая.
  7. Выложить на бумажном полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
  8. Предварительно обжарить орехи в духовке при температуре при 170 градусах, 10-15 минут.
  9. В сотейнике соединить воду, сахар, мед. Прогреть до растворения сахара.
  10. Перелить сироп и опустить в него пахлаву. Присыпать дробленными грецкими орехами.

Как формует свою пахлаву Лиза Глинская – можно посмотреть ниже.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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