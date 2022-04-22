Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Творожная паска

Быстрая закуска

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Десерт на сковороде

Домашний паштет
СЕГОДНЯ Еда

Дрожжи для пасок – какие лучше и почему они иногда не работают

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 апреля, 11:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Только живые дрожжи смогут хорошо поднять жирное тесто для пасхальной выпечки, если берете сухие, то тогда важны пропорции
Какие дрожжи лучше брать для пасок
Какие дрожжи лучше брать для пасок / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Без хорошо работающих дрожжей не будет пышной пасхальной сдобы, даже если вы будете печь по самому простому рецепту.

Ни от цукатов и сухофруктов, ни от вашего бережного вымешивания удачная паска тоже, к сожалению, не очень зависит.

Реклама

Сегодня ассортимент дрожжей такой – живые, сухие и быстрые сухие. И какие бы вы не использовали, важно проверить их активность накануне на другом, более простом рецепте.

Итак, какие дрожжи нужны для пасок и почему они иногда не срабатывают и не поднимают тесто как надо, читаем ниже.

Советы с сайта yellowmixer.com.

Реклама

Какие дрожжи лучше для пасхальной выпечки

Эксперты советуют для пасок живые дрожжи
Эксперты советуют для пасок живые дрожжи / Фото: yellowmixer.com

Живые. Они должны быть свежие, с характерным запахом. В своей книге "Солодке печиво" Дария Цвек выделяет закономерность: чем больше сдобы в тесте, тем щедрее следует класть дрожжи.

На один килограмм муки нужно взять 100 граммов прессованных дрожжей, если по рецепту идет 8 яиц и 200 граммов сливочного масла. Это для того, чтобы жирное и тяжелое тесто хорошо поднялось.

Реклама

Ну и конечно, дрожжи сначала активируются теплым молоком и сахаром.

Если выбрали сухие дрожжи, то на каждые 500 граммов муки нужно 15 граммов дрожжей.

Здесь узнаете, как проверить функциональность разрыхлителя.

Почему дрожжи иногда не работают

Тесто должно расстаиваться при температуре 35-38 градусов
Тесто должно расстаиваться при температуре 35-38 градусов / Фото: Depositphotos

Кроме того, что срок годности у дрожжей должен быть нормальным, обратите внимание, как вы хранили живые дрожжи.

Храните их в герметичной упаковке, чтобы они не заветрелись. То же самое касается и сухих дрожжей.

И если ваши дрожжи хорошие, а тесто все равно не поднялось, то это может быть следствием неправильной температуры расстойки теста.

Нужно, чтобы оно стояло при температуре 35-38 градусов. Лучше, если это будет приоткрытая духовка и никаких сквозняков не должно быть.

Еще хорошей работе дрожжей мешают соль и сахар. Берите их ровно столько, сколько указано в проверенном рецепте.

И последнее – мука. Ее, просеянную, нужно добавлять частями, чтобы не забить тесто. Поэтому часто в рецептах есть приписка: муки может понадобится больше или меньше.

Помните, что дрожжевое тесто должно быть мягким и воздушным, слегка липнуть к рукам.

Для творожной пасхи дрожжи не нужны. Для этого рецепта не будет нужна и марля.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Stay with Ukraine
Патриотические яйца на Пасху
Красить
Секреты свежести
Как хранить хлеб?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Готовить
Контроль качества
Как проверить сливочное масло?
Узнать
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Львам
Узнать блюдо
Easter holiday
Что должно быть на столе на Пасху
Готовить
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашняя сметана
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять