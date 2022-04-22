Дрожжи для пасок – какие лучше и почему они иногда не работают

Только живые дрожжи смогут хорошо поднять жирное тесто для пасхальной выпечки, если берете сухие, то тогда важны пропорции

Какие дрожжи лучше брать для пасок / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Без хорошо работающих дрожжей не будет пышной пасхальной сдобы, даже если вы будете печь по самому простому рецепту.

Ни от цукатов и сухофруктов, ни от вашего бережного вымешивания удачная паска тоже, к сожалению, не очень зависит.

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Сегодня ассортимент дрожжей такой – живые, сухие и быстрые сухие. И какие бы вы не использовали, важно проверить их активность накануне на другом, более простом рецепте.

Итак, какие дрожжи нужны для пасок и почему они иногда не срабатывают и не поднимают тесто как надо, читаем ниже.

Советы с сайта yellowmixer.com.

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Какие дрожжи лучше для пасхальной выпечки

Эксперты советуют для пасок живые дрожжи / Фото: yellowmixer.com

Живые. Они должны быть свежие, с характерным запахом. В своей книге "Солодке печиво" Дария Цвек выделяет закономерность: чем больше сдобы в тесте, тем щедрее следует класть дрожжи.

На один килограмм муки нужно взять 100 граммов прессованных дрожжей, если по рецепту идет 8 яиц и 200 граммов сливочного масла. Это для того, чтобы жирное и тяжелое тесто хорошо поднялось.

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Ну и конечно, дрожжи сначала активируются теплым молоком и сахаром.

Если выбрали сухие дрожжи, то на каждые 500 граммов муки нужно 15 граммов дрожжей.

Здесь узнаете, как проверить функциональность разрыхлителя.

Почему дрожжи иногда не работают

Тесто должно расстаиваться при температуре 35-38 градусов / Фото: Depositphotos

Кроме того, что срок годности у дрожжей должен быть нормальным, обратите внимание, как вы хранили живые дрожжи.

Храните их в герметичной упаковке, чтобы они не заветрелись. То же самое касается и сухих дрожжей.

И если ваши дрожжи хорошие, а тесто все равно не поднялось, то это может быть следствием неправильной температуры расстойки теста.

Нужно, чтобы оно стояло при температуре 35-38 градусов. Лучше, если это будет приоткрытая духовка и никаких сквозняков не должно быть.

Еще хорошей работе дрожжей мешают соль и сахар. Берите их ровно столько, сколько указано в проверенном рецепте.

И последнее – мука. Ее, просеянную, нужно добавлять частями, чтобы не забить тесто. Поэтому часто в рецептах есть приписка: муки может понадобится больше или меньше.

Помните, что дрожжевое тесто должно быть мягким и воздушным, слегка липнуть к рукам.

Для творожной пасхи дрожжи не нужны. Для этого рецепта не будет нужна и марля.