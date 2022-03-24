Его едят в Чехии и Польше – рецепт супа, который подается с яичницей

Кркношский суп / Фото: fresh.iprima.cz
Этот суп можно сравнить с итальянским павезе. Он запекается вместе с яйцом.
Дело в том, что кркношский подается с яичницей. Она должна быть прямо в тарелке. Плюс – сравнительно большое количество картофеля.
Присутствует и влияние кисловатого журека: при приготовлении в кастрюлю нужно добавить немного кваса.
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Рецепт с чешского сайта Kaufland.cz.
Кркношский суп
Кркношский суп / Фото: www.kaufland.cz
Ингредиенты на 2 литра:
- 400 г картофеля;
- 150 г кваса;
- 4 яйца;
- большая горсть сушеных грибов;
- луковица;
- пучок зеленого лука;
- 1 ст. л. растительного масла;
- соль, тмин, перец.
Здесь найдете два рецепта постных супов – рассольника и с грибами.
Как приготовить:
- Замочить сушеные грибы в горячей воде. Очистить картофель и нарезать кубиками.
- Картофель и грибы варят в подсоленной воде с тмином до полумягкости. Добавить квас и варить 15 минут.
- Обжарить нарезанный лук на масле и добавить в кастрюлю. Посолить, поперчить.
- Пожарить яичницу, положить в тарелку, украсить мелко нарезанным зеленым луком.