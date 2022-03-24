Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

Без муки и яиц

Перекус за 5 минут

Домашняя колбаса

Постные блюда

Храним яйца

Замена хлебу
СЕГОДНЯ Еда

Его едят в Чехии и Польше – рецепт супа, который подается с яичницей

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 16:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Называется он сложно – кркношский. В честь города на границе между этими странами. Еще одна особенность – немного кваса в составе
Кркношский суп
Кркношский суп / Фото: fresh.iprima.cz

Этот суп можно сравнить с итальянским павезе. Он запекается вместе с яйцом.

Дело в том, что кркношский подается с яичницей. Она должна быть прямо в тарелке. Плюс – сравнительно большое количество картофеля.

Реклама

Присутствует и влияние кисловатого журека: при приготовлении в кастрюлю нужно добавить немного кваса.

Рецепт с чешского сайта Kaufland.cz.

Кркношский суп

Кркношский суп
Кркношский суп / Фото: www.kaufland.cz

Реклама

Ингредиенты на 2 литра:

  • 400 г картофеля;
  • 150 г кваса;
  • 4 яйца;
  • большая горсть сушеных грибов;
  • луковица;
  • пучок зеленого лука;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • соль, тмин, перец.

Здесь найдете два рецепта постных супов – рассольника и с грибами.

Как приготовить:

Реклама
  1. Замочить сушеные грибы в горячей воде. Очистить картофель и нарезать кубиками.
  2. Картофель и грибы варят в подсоленной воде с тмином до полумягкости. Добавить квас и варить 15 минут.
  3. Обжарить нарезанный лук на масле и добавить в кастрюлю. Посолить, поперчить.
  4. Пожарить яичницу, положить в тарелку, украсить мелко нарезанным зеленым луком.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Пополнить запасы
Продукты длительного хранения
Бобовые
Бобовые
Крупы
Крупы
Сушеное мясо
Сушеное мясо
Мед
Мед
1 /2
Что купить?
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как сделать сливочное масло
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Стародавние рецепты
Вкусно по-украински
Готовить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять