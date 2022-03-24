Його їдять у Чехії та Польщі – рецепт супу, який подається з яєчнею

Називається він складно – кркношський. На честь міста на кордоні між цими країнами. Ще одна особливість – трохи квасу в складі

Кркношський суп / Фото: fresh.iprima.cz

Цей суп можна порівняти з італійським павезе. Він запікається разом з яйцем.

Справа в тому що кркношський подається з яєчнею. Вона має бути прямо в тарілці. Плюс – порівняно велика кількість картоплі.

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Присутній і вплив кислуватого журека: при приготуванні у каструлю потрібно додати трохи квасу.

Рецепт з чеського сайту Kaufland.cz.

Кркношський суп

Кркношський суп / Фото: www.kaufland.cz

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Інгредієнти на 2 літри:

400 г картоплі;

150 г квасу;

4 яйця;

велика жменя сушених грибів;

цибулина;

пучок зеленої цибулі;

1 ст. л. олії;

сіль, кмин, перець.

Тут знайдете два рецепти пісних супів – розсольника та з грибами.

Як приготувати:

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