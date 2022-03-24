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Його їдять у Чехії та Польщі – рецепт супу, який подається з яєчнею

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24 березня, 16:11
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Називається він складно – кркношський. На честь міста на кордоні між цими країнами. Ще одна особливість – трохи квасу в складі
Кркношський суп
Кркношський суп / Фото: fresh.iprima.cz

Цей суп можна порівняти з італійським павезе. Він запікається разом з яйцем.

Справа в тому що кркношський подається з яєчнею. Вона має бути прямо в тарілці. Плюс – порівняно велика кількість картоплі.

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Присутній і вплив кислуватого журека: при приготуванні у каструлю потрібно додати трохи квасу.

Рецепт з чеського сайту Kaufland.cz.

Кркношський суп

Кркношський суп
Кркношський суп / Фото: www.kaufland.cz

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Інгредієнти на 2 літри:

  • 400 г картоплі;
  • 150 г квасу;
  • 4 яйця;
  • велика жменя сушених грибів;
  • цибулина;
  • пучок зеленої цибулі;
  • 1 ст. л. олії;
  • сіль, кмин, перець.

Тут знайдете два рецепти пісних супів – розсольника та з грибами.

Як приготувати:

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  1. Замочити сушені гриби у гарячій воді. Очистити картоплю та нарізати кубиками.
  2. Картоплю та гриби варять у підсоленій воді з кмином до напівм'якості. Додати квас та варити 15 хвилин.
  3. Обсмажити нарізану цибулю на олії та додати в каструлю. Посолити, поперчити.
  4. Посмажити яєчню, покласти в тарілку, прикрасити дрібно нарізаною зеленою цибулею.

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