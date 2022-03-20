Гороховые котлеты с сушеными травами – простой постный рецепт

Лучше всего, если горох будет замочен на ночь. Котлеты или обжариваются на растительном масле, или запекаются в течение 25-30 минут

Гороховые котлеты / Фото: instagram.com/vegankokkab/

Котлеты без мяса – значит, что вы получите отличное овощное блюдо и разнообразите свое меню, если придерживаетесь поста. Это могут быть сочные котлеты из гречки и грибов, а могут – из одного вида бобовых.

Перед тем, как начнете замачивать горох, хорошо вымойте. Измельчайте его с помощью мясорубки или блендера. Пассерованые лук и морковь тоже желательно измельчить, чтобы получить более однородную текстуру фарша.

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Гороховые котлеты можно обжарить на растительном масле или довести до готовности в духовке.

Рецепт со страницы veganstvo_syroedenie.

Гороховые котлеты

Гороховые котлеты / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Ингредиенты:

морковь, лук – по 1 шт.;

стакан сухого гороха;

растительное масло 2 ст. л.;

мука – 2-3 ст. л.;

вода – 200 мл;

зубик чеснока;

соль, перец, сушеный петрушка.

Здесь найдете рецепт свекольных котлет, фарш для которых замешивается на манке.

Как приготовить:

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