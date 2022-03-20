Гороховые котлеты с сушеными травами – простой постный рецепт

Котлеты без мяса – значит, что вы получите отличное овощное блюдо и разнообразите свое меню, если придерживаетесь поста. Это могут быть сочные котлеты из гречки и грибов, а могут – из одного вида бобовых.
Перед тем, как начнете замачивать горох, хорошо вымойте. Измельчайте его с помощью мясорубки или блендера. Пассерованые лук и морковь тоже желательно измельчить, чтобы получить более однородную текстуру фарша.
Гороховые котлеты можно обжарить на растительном масле или довести до готовности в духовке.
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Рецепт со страницы veganstvo_syroedenie.
Гороховые котлеты
Ингредиенты:
- морковь, лук – по 1 шт.;
- стакан сухого гороха;
- растительное масло 2 ст. л.;
- мука – 2-3 ст. л.;
- вода – 200 мл;
- зубик чеснока;
- соль, перец, сушеный петрушка.
Здесь найдете рецепт свекольных котлет, фарш для которых замешивается на манке.
Как приготовить:
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- Вымыть и замочить горох на ночь. воду слить, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере в пюре.
- Лук нарезать, натереть морковь, обжарить на растительном масле и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.
- Чеснок перетереть с солью и сухими специями, соединить все ингредиенты, перемешать.
- Соединить воду, масло и муку, тщательно перемешать и частями добавить в гороховую смесь. Оставить на 30 минут.
- Сформировать котлеты, обжарить на растительном масле.