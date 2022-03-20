Горохові котлети із сушеними травами – простий пісний рецепт

Котлети без м'яса – це означає, що ви отримаєте чудову овочева страву і урізноманітните своє меню, якщо дотримуєтеся посту. Це можуть бути соковиті котлети з гречки та грибів, а можуть – з одного виду бобових.
Перед тим, як почнете замочувати горох, добре вимийте. Подрібніть його за допомогою м'ясорубки або блендера. Пасеровані цибулю та моркву теж бажано подрібнити, щоб отримати одноріднішу текстуру фаршу.
Горохові котлети можна обсмажити на олії або довести до готовності в духовці.
Далі по темі
Рецепт зі сторінки veganstvo_syroedenie.
Горохові котлети
Інгредієнти:
- морква, цибуля – по 1 шт.;
- склянка сухого гороху;
- олія – 2 ст. л.;
- борошно – 2-3 ст. л.;
- вода – 200 мл;
- зубик часнику;
- сіль, перець, сушена петрушка.
Тут знайдете рецепт бурякових котлет, фарш для яких замішується на манці.
Як приготувати:
⠀
- Вимити та замочити горох на ніч. воду злити, пропустити через м'ясорубку або подрібнити у блендері у пюре.
- Цибулю нарізати, натерти моркву, обсмажити на олії та пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері.
- Часник перетерти із сіллю та сухими спеціями, з'єднати всі інгредієнти, перемішати.
- З'єднати воду, олію та борошно, ретельно перемішати і частинами додати в горохову суміш. Залишити на 30 хвилин.
- Сформувати котлети, обсмажити на олії.