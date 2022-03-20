Горохові котлети із сушеними травами – простий пісний рецепт

Найкраще, якщо горох буде замочено на ніч. Котлети або обсмажуються на олії, або запікаються впродовж 25-30 хвилин

Горохові котлети / Фото: instagram.com/vegankokkab/

Котлети без м'яса – це означає, що ви отримаєте чудову овочева страву і урізноманітните своє меню, якщо дотримуєтеся посту. Це можуть бути соковиті котлети з гречки та грибів, а можуть – з одного виду бобових.

Перед тим, як почнете замочувати горох, добре вимийте. Подрібніть його за допомогою м'ясорубки або блендера. Пасеровані цибулю та моркву теж бажано подрібнити, щоб отримати одноріднішу текстуру фаршу.

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Горохові котлети можна обсмажити на олії або довести до готовності в духовці.

Рецепт зі сторінки veganstvo_syroedenie.

Горохові котлети

Горохові котлети / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Інгредієнти:

морква, цибуля – по 1 шт.;

склянка сухого гороху;

олія – 2 ст. л.;

борошно – 2-3 ст. л.;

вода – 200 мл;

зубик часнику;

сіль, перець, сушена петрушка.

Тут знайдете рецепт бурякових котлет, фарш для яких замішується на манці.

Як приготувати:

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