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Горохові котлети із сушеними травами – простий пісний рецепт

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20 березня, 10:08
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Найкраще, якщо горох буде замочено на ніч. Котлети або обсмажуються на олії, або запікаються впродовж 25-30 хвилин
Горохові котлети
Горохові котлети / Фото: instagram.com/vegankokkab/

Котлети без м'яса – це означає, що ви отримаєте чудову овочева страву і урізноманітните своє меню, якщо дотримуєтеся посту. Це можуть бути соковиті котлети з гречки та грибів, а можуть – з одного виду бобових.

Перед тим, як почнете замочувати горох, добре вимийте. Подрібніть його за допомогою м'ясорубки або блендера. Пасеровані цибулю та моркву теж бажано подрібнити, щоб отримати одноріднішу текстуру фаршу.

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Горохові котлети можна обсмажити на олії або довести до готовності в духовці.

Рецепт зі сторінки veganstvo_syroedenie.

Горохові котлети

Горохові котлети
Горохові котлети / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

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Інгредієнти:

  • морква, цибуля – по 1 шт.;
  • склянка сухого гороху;
  • олія – 2 ст. л.;
  • борошно – 2-3 ст. л.;
  • вода – 200 мл;
  • зубик часнику;
  • сіль, перець, сушена петрушка.

Тут знайдете рецепт бурякових котлет, фарш для яких замішується на манці.

Як приготувати:

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  1. Вимити та замочити горох на ніч. воду злити, пропустити через м'ясорубку або подрібнити у блендері у пюре.
  2. Цибулю нарізати, натерти моркву, обсмажити на олії та пропустити через м'ясорубку або подрібнити в блендері.
  3. Часник перетерти із сіллю та сухими спеціями, з'єднати всі інгредієнти, перемішати.
  4. З'єднати воду, олію та борошно, ретельно перемішати і частинами додати в горохову суміш. Залишити на 30 хвилин.
  5. Сформувати котлети, обсмажити на олії.

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