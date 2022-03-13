Хрустящие чебуреки с картофелем – тесто замешивается на майонезе

Чебуреки с картофелем / Фото: depositphotos.com
Чебуреки бывают разными и даже неожиданными. Об одних таких, где вместо теста листья капусты, мы писали.
Тесто для этих чебуреков замешивается на газированной воде и майонезе.
В картофельную начинку можно добавить немного тертого сыра или творога.
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Рецепт канала Strana_Kulinarii.
Чебуреки с картошкой
Чебуреки с картофелем / Фото: Getty Images
Ингредиенты:
- 250 мл газированной воды;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1 яйцо;
- 3 ст. л. майонеза с горкой;
- 600 г муки.
Для начинки:
- 600 г картофеля;
- лук;
- растительное масло;
- зелень;
- соль, перец.
Как чебуреки называют в Австрии и как их там готовят – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Воду соединить в солью и сахаром. Добавить растительное масло и вбить яйцо. Добавить яйцо и тщательно перемешать.
- Добавить муку и замесить тесто. Оставить в теплом месте.
- Для начинки лук обжарить и соединить с картофельным пюре и нарезанной зеленью. Довести до вкуса солью и перцем.
- Тесто разделить на части, сформировать чебуреки.
- Обжарить на разогретом масле на среднем огне.