Хрустящие чебуреки с картофелем – тесто замешивается на майонезе

К картофелю нужно добавить обжаренный на растительном масле лук и мелко нарезанную зелень

Чебуреки с картофелем / Фото: depositphotos.com

Чебуреки бывают разными и даже неожиданными. Об одних таких, где вместо теста листья капусты, мы писали.

Тесто для этих чебуреков замешивается на газированной воде и майонезе.

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В картофельную начинку можно добавить немного тертого сыра или творога.

Рецепт канала Strana_Kulinarii.

Чебуреки с картошкой

Чебуреки с картофелем / Фото: Getty Images

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Ингредиенты:

250 мл газированной воды;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

3 ст. л. растительного масла;

1 яйцо;

3 ст. л. майонеза с горкой;

600 г муки.

Для начинки:

600 г картофеля;

лук;

растительное масло;

зелень;

соль, перец.

Как чебуреки называют в Австрии и как их там готовят – узнаете здесь.

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Как приготовить: