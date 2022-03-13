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СЬОГОДНІ Їжа

Хрумкі чебуреки з картоплею – тісто замішується на майонезі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 березня, 15:58
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До картоплі потрібно додати обсмажену на олії цибулю і дрібно нарізану зелень
Чебуреки з картоплею
Чебуреки з картоплею / Фото: depositphotos.com

Чебуреки бувають різними та навіть несподіваними. Про одні такі, де замість тіста листя капусти, ми писали.

Тісто для цих чебуреків замішується на газованій воді та майонезі.

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У картопляну начинку можна додати трохи твердого сиру або кисломолочного сиру.

Рецепт каналу Strana_Кулінарії.

Чебуреки з картоплею

Чебуреки з картоплею
Чебуреки з картоплею / Фото: Getty Images

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Інгредієнти:

  • 250 мл газованої води;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 3 ст. л. олії;
  • 1 яйце;
  • 3 ст. л. майонезу з гіркою;
  • 600 г борошна.

Для начинки:

  • 600 г картоплі;
  • цибуля;
  • олія;
  • зелень;
  • сіль, перець.

Як чебуреки називають в Австрії і як їх там готують – дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

  1. Воду з'єднати в сіллю та цукром. Додати олію і вбити яйце. Додати яйце і ретельно перемішати.
  2. Додати борошно та замісити тісто. Залишити у теплому місці.
  3. Для начинки цибулю обсмажити і з'єднати з картопляним пюре та нарізаною зеленню. Довести до смаку сіллю та перцем.
  4. Тісто розділити на частини, сформувати чебуреки.
  5. Обсмажити на розігрітій олії на середньому вогні.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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