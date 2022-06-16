Ирландское картофельное пюре колканнон – готовится с капустой и зеленью

Начнем с того, что картофельное пюре нужно уметь приготовить, с ним не все так просто, как кажется.
Теперь мы узнаем, что картофельное пюре и едят по-особенному. Ирландцы, например, ели свой колканнон с общей тарелки, разбивая ложками хороший шмат сливочного масла. С большим его количеством это пюре подается.
Давно колканнон считался едой очень бедных людей, также ее использовали в обрядах. Прятали в пюре предметы, они что-то символизировали. Это как у нас с варениками.
Капуста предварительно приваривается и остается слегка недоваренной. Подавайте с зеленью.
Рецепт от kitchen.727go.com.
Ирландское картофельное пюре колканнон
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- капуста – половина кочана;
- молоко или сливки – 120 мл;
- сливочное масло – 60 г;
- зеленый лук – 2-3 шт.;
- соль, перец, зелень.
Как приготовить:
- Картофель отварить. Капусту тонко нашинковать, залить кипятком. Варить на медленном огне 3-5 минут.
- Готовую капусту хорошо процедить, отжать и вернуть в кастрюлю. Добавить 20 г сливочного масла, накрыть крышкой.
- С картофеля слить воду и вернуть в кастрюлю. Поставить на медленный огонь. Как только жидкость полностью выпарится, добавить молоко, 20 г сливочного масла, мелко нарезанный зеленый лук и соль.
- Варить в течение нескольких минут, чтобы молоко согрелось, но не закипело. Выключить огонь.
- Раздавить картофель в пюре картофелемялкой. Добавить вареную капусту и тщательно перемешать.
- Выложить готовый колканнон в миску, сделать в центре углубление и положить сливочное масло. Подавать с зеленью.
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