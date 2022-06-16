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Ирландское картофельное пюре колканнон – готовится с капустой и зеленью

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 июня, 10:22
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Это традиционное и уважаемое блюдо. Кроме капусты, можно добавить зеленый лук, порей. Иногда пюре подают с ветчиной и беконом
Как приготовить картофельное пюре колканнон из Ирландии
Как приготовить картофельное пюре колканнон из Ирландии

Начнем с того, что картофельное пюре нужно уметь приготовить, с ним не все так просто, как кажется.

Теперь мы узнаем, что картофельное пюре и едят по-особенному. Ирландцы, например, ели свой колканнон с общей тарелки, разбивая ложками хороший шмат сливочного масла. С большим его количеством это пюре подается.

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Давно колканнон считался едой очень бедных людей, также ее использовали в обрядах. Прятали в пюре предметы, они что-то символизировали. Это как у нас с варениками.

Капуста предварительно приваривается и остается слегка недоваренной. Подавайте с зеленью.

Рецепт от kitchen.727go.com.

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Ирландское картофельное пюре колканнон

Ирландское картофельное пюре колканнон
Ирландское картофельное пюре колканнон

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг;
  • капуста – половина кочана;
  • молоко или сливки – 120 мл;
  • сливочное масло – 60 г;
  • зеленый лук – 2-3 шт.;
  • соль, перец, зелень.

Как приготовить:

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  1. Картофель отварить. Капусту тонко нашинковать, залить кипятком. Варить на медленном огне 3-5 минут.
  2. Готовую капусту хорошо процедить, отжать и вернуть в кастрюлю. Добавить 20 г сливочного масла, накрыть крышкой.
  3. С картофеля слить воду и вернуть в кастрюлю. Поставить на медленный огонь. Как только жидкость полностью выпарится, добавить молоко, 20 г сливочного масла, мелко нарезанный зеленый лук и соль.
  4. Варить в течение нескольких минут, чтобы молоко согрелось, но не закипело. Выключить огонь.
  5. Раздавить картофель в пюре картофелемялкой. Добавить вареную капусту и тщательно перемешать.
  6. Выложить готовый колканнон в миску, сделать в центре углубление и положить сливочное масло. Подавать с зеленью.

Здесь узнаете, как готовят картофельное пюре в Нидерландах и почему оно оранжевого оттенка.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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