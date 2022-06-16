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Ірландське картопляне пюре колканон – готується з капустою та зеленню

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 червня, 10:22
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Це традиційна страва та шановна. Крім капусти, можна додати зелену цибулю, порей. Іноді пюре подають з шинкою та беконом
Як приготувати картопляне пюре колканон з Ірландії
Як приготувати картопляне пюре колканон з Ірландії

Почнемо з того, що картопляне пюре треба вміти приготувати, з ним не все так просто, як здається.

Тепер ми дізнаємося, що картопляне пюре й їдять по-особливому. Ірландці, наприклад, їли свій колканон зі спільної тарілки, розбиваючи ложками хороший шмат вершкового масла. З великою його кількістю це пюре подається.

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Давно колканон вважався їжею дуже бідних людей, також використовували її в обрядах. Ховали в пюре предмети, вони щось символізували. Це як у нас з варениками.

Капуста попередньо приварюється та залишається злегка недовареною. Подавайте із зеленню.

Рецепт від kitchen.727go.com.

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Ірландське картопляне пюре колканон

Ірландське картопляне пюре колканон
Ірландське картопляне пюре колканон

Інгредієнти:

  • картопля – 1 кг;
  • капуста – половина качана;
  • молоко або вершки – 120 мл;
  • вершкове масло – 60 г;
  • зелена цибуля – 2-3 шт.;
  • сіль, перець, зелень.

Як приготувати:

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  1. Картоплю відварити. Капусту тонко нашаткувати, залити окропом. Варити на повільному вогні 3-5 хвилин.
  2. Готову капусту добре процідити, віджати та повернути в каструлю. Додати 20 г вершкового масла, накрити кришкою.
  3. З картоплі злити воду та повернути в каструлю. Поставити на повільний вогонь. Щойно рідина повністю випарується, додати молоко, 20 г вершкового масла, дрібно нарізану зелену цибулю та сіль.
  4. Варити впродовж декількох хвилин, щоб молоко зігрілося, але не закипіло. Вимкнути вогонь.
  5. Розчавити картоплю в пюре товкушкою. Додати варену капусту та ретельно перемішати.
  6. Викласти готовий колканон в миску, зробити в центрі поглиблення й покласти вершкове масло. Подавати з зеленню.

Тут дізнаєтеся, як готують картопляне пюре в Нідерландах і чому воно помаранчевого відтінку.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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