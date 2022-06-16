Ірландське картопляне пюре колканон – готується з капустою та зеленню

Це традиційна страва та шановна. Крім капусти, можна додати зелену цибулю, порей. Іноді пюре подають з шинкою та беконом

Як приготувати картопляне пюре колканон з Ірландії

Почнемо з того, що картопляне пюре треба вміти приготувати, з ним не все так просто, як здається.

Тепер ми дізнаємося, що картопляне пюре й їдять по-особливому. Ірландці, наприклад, їли свій колканон зі спільної тарілки, розбиваючи ложками хороший шмат вершкового масла. З великою його кількістю це пюре подається.

Реклама

Давно колканон вважався їжею дуже бідних людей, також використовували її в обрядах. Ховали в пюре предмети, вони щось символізували. Це як у нас з варениками.

Капуста попередньо приварюється та залишається злегка недовареною. Подавайте із зеленню.

Рецепт від kitchen.727go.com.

Реклама

Ірландське картопляне пюре колканон

Ірландське картопляне пюре колканон

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

капуста – половина качана;

молоко або вершки – 120 мл;

вершкове масло – 60 г;

зелена цибуля – 2-3 шт.;

сіль, перець, зелень.

Як приготувати:

Реклама

Картоплю відварити. Капусту тонко нашаткувати, залити окропом. Варити на повільному вогні 3-5 хвилин. Готову капусту добре процідити, віджати та повернути в каструлю. Додати 20 г вершкового масла, накрити кришкою. З картоплі злити воду та повернути в каструлю. Поставити на повільний вогонь. Щойно рідина повністю випарується, додати молоко, 20 г вершкового масла, дрібно нарізану зелену цибулю та сіль. Варити впродовж декількох хвилин, щоб молоко зігрілося, але не закипіло. Вимкнути вогонь. Розчавити картоплю в пюре товкушкою. Додати варену капусту та ретельно перемішати. Викласти готовий колканон в миску, зробити в центрі поглиблення й покласти вершкове масло. Подавати з зеленню.

Тут дізнаєтеся, як готують картопляне пюре в Нідерландах і чому воно помаранчевого відтінку.