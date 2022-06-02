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Каша "Дружба", как в детском саду, – варится на рисе и пшене (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 июня, 07:01
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В процессе томления в молоке крупы идеально соединяются и перекликаются друг с другом своими вкусами
Каша "Дружба", как в детстве
Каша "Дружба", как в детстве / Фото: instagram.com/meny_matglede/

Если оранжевая овсянка имеет яркий оттенок из-за моркови в ней, то "Дружба" получается приятного желтого цвета.

Многие могут помнить, что с нее часто начинались детсадовские будни. Начинает готовиться на воде. Потом, когда вода впитается, залейте крупы горячим молоком.

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Соль, сахар и сливочное масло добавляйте по вкусу.

И помним, что все каши нужно варить в кастрюле с толстым дном, а перед подачей каша должна настояться несколько минут, укутанная в полотенце.

Рецепт с канала Milenia КулинарныеPецепты.

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Каша "Дружба"

Каша "Дружба"
Каша "Дружба" / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • 100 г пшено;
  • 100 г рис круглый;
  • 500 мл вода;
  • 500 мл горячее молоко;
  • соль, сахар;
  • 20 г сливочное масло.

Как приготовить:

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  1. Пшено хорошо промыть, слить воду и залить кипятком на 4-5 минут.
  2. Промыть рис и слить воду.
  3. Соединить крупы в кастрюле, залить двумя стаканами воды. Довести до кипения.
  4. Готовить на медленном огне 10-12 минут, пока вода полностью не впитается в крупу.
  5. Влить горячее молоко. Перемешать, чтобы не было комочков.
  6. Добавить сахар и соль. Варить 10-12 минут. В конце добавить сливочное масло, закутать в полотенце, подавать через 5-7 минут.

Какой консистенции получается эта каша можно увидеть в видео.

Если любите булгур, то его тоже можно готовить к завтраку. Не забудьте добавить мед и сухофрукты.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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