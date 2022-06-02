Каша "Дружба", как в детском саду, – варится на рисе и пшене (видео)

В процессе томления в молоке крупы идеально соединяются и перекликаются друг с другом своими вкусами

Каша "Дружба", как в детстве / Фото: instagram.com/meny_matglede/

Если оранжевая овсянка имеет яркий оттенок из-за моркови в ней, то "Дружба" получается приятного желтого цвета.

Многие могут помнить, что с нее часто начинались детсадовские будни. Начинает готовиться на воде. Потом, когда вода впитается, залейте крупы горячим молоком.

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Соль, сахар и сливочное масло добавляйте по вкусу.

И помним, что все каши нужно варить в кастрюле с толстым дном, а перед подачей каша должна настояться несколько минут, укутанная в полотенце.

Рецепт с канала Milenia КулинарныеPецепты.

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Каша "Дружба"

Каша "Дружба" / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

100 г пшено;

100 г рис круглый;

500 мл вода;

500 мл горячее молоко;

соль, сахар;

20 г сливочное масло.

Как приготовить:

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Пшено хорошо промыть, слить воду и залить кипятком на 4-5 минут. Промыть рис и слить воду. Соединить крупы в кастрюле, залить двумя стаканами воды. Довести до кипения. Готовить на медленном огне 10-12 минут, пока вода полностью не впитается в крупу. Влить горячее молоко. Перемешать, чтобы не было комочков. Добавить сахар и соль. Варить 10-12 минут. В конце добавить сливочное масло, закутать в полотенце, подавать через 5-7 минут.

Какой консистенции получается эта каша можно увидеть в видео.

Если любите булгур, то его тоже можно готовить к завтраку. Не забудьте добавить мед и сухофрукты.