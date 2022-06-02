Каша "Дружба", як у дитячому садку, – вариться на рисі та пшоні (відео)

Якщо помаранчева вівсянка має яскравий відтінок завдяки моркві в ній, то "Дружба" виходить приємного жовтого кольору.
Багато хто може пам'ятати, що з неї часто починалися дитсадівські будні. Починає готуватися на воді. Потім, коли вода вбереться, залийте крупи гарячим молоком.
Сіль, цукор та вершкове масло додайте за смаком.
І пам'ятаймо, що всі каші потрібно варити в каструлі з товстим дном, а пред подачею каша має настоятися кілька хвилин, загорнута в рушник.
Рецепт з каналу Milenia КулінарніРецепти.
Каша "Дружба"
Інгредієнти:
- 100 г пшоно;
- 100 г рис круглий;
- 500 мл вода;
- 500 мл гаряче молоко;
- сіль, цукор;
- 20 г вершкове масло.
Як приготувати:
- Пшоно добре промити, злити воду та залити окропом на 4-5 хвилин.
- Промити рис та злити воду.
- З'єднати крупи в каструлі, залити двома склянками води. Довести до кипіння.
- Готувати на повільному вогні 10-12 хвилин, доки вода повністю не вбереться в крупу.
- Влити гаряче молоко. Перемішати, щоб не було грудочок.
- Додати цукор та сіль. Варити 10-12 хвилин. Наприкінці додати вершкове масло, закутати в рушник, подавати за 5-7 хвилин.
Якої консистенції буде ця каша можна побачити у відео.
Якщо любите булгур, то його теж можна готувати до сніданку. Не забудьте додати мед та сухофрукти.