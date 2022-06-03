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Кебаб на мангале – как приготовить, чтобы фарш не разваливался

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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3 июня, 09:33
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Перед формовкой фаршу нужно отдохнуть в холодильнике около часа. Холодными должны быть и шампуры
Как приготовить кебаб
Как приготовить кебаб / Фото: pexels.com

Свои особые требования к приготовлению есть и у хорошего шашлыка, но его, грубо говоря, нужно просто нанизать. А вот с кебабом сложнее.

Важно добиться такой текстуры фарша, чтобы он крепко хватался за шампуры и не упал в угли. На канале ХЛЕБ СОЛЬ подробно рассказали и показали, что для этого сделать.

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Если будете готовить кебаб в духовке, используйте шпажки, которые предварительно замачиваем в воде.

Чтобы кебаб крепко держался на шампурах, нужно:

Отжать луковый сок. После того, как вы натрете его или пропустите через мясорубку, получится много жидкости. Лишний сок будет мешать мясу крепко держаться на шампурах.

Вымешивать фарш максимально тщательно и делать это руками. Отбивать до появления белковых нитей. Когда мясо будет держаться на руке на весу, его можно отправлять на один-два часа в холодильник.

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Перед тем, как формировать кебаб, еще раз отбейте мясо. Так вы выпустите воздух из фарша.

Нанизывать кебаб нужно смоченными в воде руками и на холодные шампуры. Не забывайте закруглять концы кебаба, чтобы они не обгорали.

Специи растереть в ладонях. Кориандр, перец чили, кумин, черный перец, хмели-сунели не сыпьте к мясу, а разотрите, так они лучше будут функционировать.

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Кебаб на мангале

Кебаб, пошаговый рецепт
Кебаб, пошаговый рецепт / Фото: Владимир Грисюк

Ингредиенты:

  • свиной фарш – 1 кг;
  • куриный фарш – 500 г;
  • сало – 200 г;
  • лук – 2 шт.;
  • специи.

Как приготовить:

  1. Лук натереть или пропустить через мясорубку, сок отжать и соединить с фаршем.
  2. Добавить перетертые в ладонях специи, вымесить фарш до появления белковых нитей. Убрать в холодильник на один час.
  3. Формировать кебаб мокрыми руками, готовить на сильном жаре.

Рецепты маринада, соуса и шашлыка от Евгения Клопотенко смотрите здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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