Кебаб на мангале – как приготовить, чтобы фарш не разваливался

Свои особые требования к приготовлению есть и у хорошего шашлыка, но его, грубо говоря, нужно просто нанизать. А вот с кебабом сложнее.
Важно добиться такой текстуры фарша, чтобы он крепко хватался за шампуры и не упал в угли. На канале ХЛЕБ СОЛЬ подробно рассказали и показали, что для этого сделать.
Если будете готовить кебаб в духовке, используйте шпажки, которые предварительно замачиваем в воде.
Чтобы кебаб крепко держался на шампурах, нужно:
Отжать луковый сок. После того, как вы натрете его или пропустите через мясорубку, получится много жидкости. Лишний сок будет мешать мясу крепко держаться на шампурах.
Вымешивать фарш максимально тщательно и делать это руками. Отбивать до появления белковых нитей. Когда мясо будет держаться на руке на весу, его можно отправлять на один-два часа в холодильник.
Перед тем, как формировать кебаб, еще раз отбейте мясо. Так вы выпустите воздух из фарша.
Нанизывать кебаб нужно смоченными в воде руками и на холодные шампуры. Не забывайте закруглять концы кебаба, чтобы они не обгорали.
Специи растереть в ладонях. Кориандр, перец чили, кумин, черный перец, хмели-сунели не сыпьте к мясу, а разотрите, так они лучше будут функционировать.
Кебаб на мангале
Ингредиенты:
- свиной фарш – 1 кг;
- куриный фарш – 500 г;
- сало – 200 г;
- лук – 2 шт.;
- специи.
Как приготовить:
- Лук натереть или пропустить через мясорубку, сок отжать и соединить с фаршем.
- Добавить перетертые в ладонях специи, вымесить фарш до появления белковых нитей. Убрать в холодильник на один час.
- Формировать кебаб мокрыми руками, готовить на сильном жаре.
Рецепты маринада, соуса и шашлыка от Евгения Клопотенко смотрите здесь.