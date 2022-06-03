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Кебаб на мангалі – як приготувати, щоб фарш не розвалювався

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 червня, 09:33
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Перед формуванням фаршу треба відпочити в холодильнику близько години. Холодними мають бути й шампури
Як приготувати кебаб
Як приготувати кебаб

Свої особливі вимоги до приготування також є у хорошого шашлику, але його, грубо кажучи, треба просто нанизати. З кебабом складніше.

Важливо дійти до такої текстури фаршу, щоб він міцно хапався за шампури та не впав у вугілля. На каналі ХЛІБ СІЛЬ докладно розповіли та показали, що для цього зробити.

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Якщо готуватимете кебаб у духовці, використовуйте шпажки, які попередньо замочуємо у воді.

Щоб кебаб міцно тримався на шампурах, потрібно:

Віджати сік з цибулі. Після того, як ви натрете її або пропустите через м'ясорубку, буде багато рідини. Зайвий сік заважатиме м'ясу міцно триматися на шампурах.

Вимішувати фарш максимально ретельно й робити це руками. Відбивати до появи білкових ниток. Коли м'ясо триматиметься на руці у висячому положенні, його можна відправляти на одну-дві години в холодильник.

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Перед тим, як формувати кебаб, ще раз відбийте м'ясо. Так ви випустите повітря з фаршу.

Нанизувати кебаб потрібно змоченими у воді руками та на холодні шампури. Не забувайте закруглювати кінці кебабу, щоб вони не обгоріли.

Спеції розтерти в долонях. Коріандр, перець чилі, зіру, чорний перець, хмелі-сунелі не сипте до м'яса, а розітріть, так вони краще функціонуватимуть.

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Кебаб на мангалі

Кебаб, покроковий рецепт
Кебаб, покроковий рецепт / Фото: Володимир Грисюк

Інгредієнти:

  • свинячий фарш – 1 кг;
  • курячий фарш – 500 г;
  • сало – 200 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • спеції.

Як приготувати:

  1. Цибулю натерти або пропустити через м'ясорубку, віджати сік і з'єднати з фаршем.
  2. Додати перетерті в долонях спеції, вимісити фарш до появи білкових ниток. Прибрати в холодильник на годину.
  3. Формувати кебаб мокрими руками, готувати на сильному жару.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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