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Классический французский тост на завтрак – подойдет любой белый хлеб или булка

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 мая, 07:02
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Причем хлеб или сдоба нужны не слишком мягкими, то есть вчерашними. Обжариваются тосты на смеси сливочного и растительного масла
Французские тосты на завтрак
Французские тосты на завтрак / Фото: freepik.com

Сегодня рецептов французских тостов сотни, они подаются в виде ломтиков или скрученными в трубочки. Интересно другое. Оказывается, эти тосты совсем не французские.

В середине 18-го века, в одной из закусочных США, была представлена интересная подача обычного хлеба.

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Во-первых, изначально он был черствым, во-вторых, смоченным в яично-молочной смеси и поджаренным. Автором был хозяин закусочной – Джо Френч, назвал свою выдумку french тoast, то есть французский тост.

Судя по всему, Джо хорошо готовил, а вот с его грамотностью были вопросы. Он не поставил апостроф в меню, правильно – french’s тoast.

На сайте www.marthastewart.com предлагают классический рецепт завтрака. Хлеб окунается на 15-20 минут в соус из яиц и молока, потом обжаривается на смеси растительного и сливочного масла.

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Французский тост на завтрак

Французские тосты с сиропом
Французские тосты с сиропом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 6 больших яиц;
  • 250 мл сливок или молока;
  • 2 ст. л. ванильного экстракта или ванильный сахар;
  • 1/2 ч. л. молотой корицы;
  • щепотка молотого мускатного ореха;
  • щепотка соли;
  • 6 ломтиков хлеба;
  • по 4 ст. л. сливочного масла, растительного масла;
  • мед или кленовый сироп – по желанию.

Как приготовить:

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  1. Взбейте вместе яйца, сливки, ваниль, корицу, мускатный орех и соль.
  2. Поместите хлеб в миску, вылейте яичную смесь на хлеб, оставьте на 10 минут. Переверните хлеб и оставьте еще на 10 минут.
  3. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  4. Нагрейте сливочное и растительное масло на среднем огне. Обжарьте хлеб до золотистого цвета по 2-3 минуты с каждой стороны.
  5. Подавайте теплым с кленовым сиропом или медом.

А здесь найдете рецепт исключительно французской кухни – бюни. Они очень похожи на наш хворост.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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