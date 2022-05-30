Класичний французький тост на сніданок – підійде будь-який білий хліб чи булка

Причому хліб чи здоба потрібні не надто м'якими, тобто вчорашніми. Обсмажуються тости на суміші вершкового масла та олії

Французькі тости на сніданок

Сьогодні рецептів французьких тостів сотні, вони подаються у вигляді скибочок або скрученими в трубочки. Та цікаво інше. Як з'ясувалося, ці тости зовсім не французькі.

У середині 18-го століття, в одній із закусочних США, було представлено цікаву подачу звичайного хліба.

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По-перше, спочатку він був черствим, по-друге, змоченим у яєчно-молочній суміші та підсмаженим. Автором був господар закусочної – Джо Френч, назвав свою вигадку french toast, тобто французький тост.

Судячи з усього, Джо добре куховарив, а от з його письменністю були питання. Він не поставив апостроф у меню, правильно – french's toast.

На сайті www.marthastewart.com пропонують класичний рецепт сніданку. Хліб занурюється на 15-20 хвилин у соусі з яєць та молока, потім обсмажується на суміші олії та вершкового масла.

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Французький тост на сніданок

Французькі тости із сиропом

Інгредієнти:

6 великих яєць;

250 мл вершків або молока;

2 ст. л. ванільного екстракту або ванільний цукор;

1/2 ч. л. меленої кориці;

щіпка меленого мускатного горіха;

дрібка солі;

6 скибочок хліба;

по 4 ст. л. вершкового масла, олії;

мед або кленовий сироп – за бажанням.

Як приготувати:

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Збийте разом яйця, вершки, ваніль, корицю, мускатний горіх та сіль. Покладіть хліб у миску, вилийте яєчну суміш на хліб, залиште на 10 хвилин. Переверніть хліб та залиште ще на 10 хвилин. Розігрійте духовку до 220 градусів. Нагрійте вершкове масло та олію на середньому вогні. Обсмажте хліб до золотавого кольору по 2-3 хвилини з кожного боку. Подавайте з кленовим сиропом або медом.

А тут є рецепт саме французької кухні, випічки бюні. Вони дуже схожі на наш хмиз.