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Крокеты по-бельгийски – рецепт хрустящего картофельного перекуса

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26 марта, 17:35
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В картофельное пюре нужно сливочное масло, желток и ложка муки. Чтобы удобней было формировать крокеты, пюре должно побыть в морозилке
Картофельные крокеты по-бельгийски
Картофельные крокеты по-бельгийски / Фото: іnstagram.com/bristolglutenfree

В каждой стране есть свои кулинарные исполнения с картофелем. В Эстонии из него делают "поросят" со свининой внутри, а вот Бельгия известна прежде всего картофелем фри.

Именно эту страну считают прародительницей этого хрустящего блюда. Но вместе с фри, в этой стране высоко ценят крокеты. Готовят с начинкой или без.

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После того, как пюре будет готово, разложите его ровным слоем на противень и подержите в морозилке.

Так будет легче и удобней формировать крокеты.

Картофельные крокеты

Крокеты с курицей
Крокеты с курицей / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля;
  • 1 ст. л. соли;
  • 250 г сливочного масла;
  • растительное масло;
  • 2 желтка;
  • 110 г муки;
  • молотый перец, молотый мускатный орех;
  • 3 белка;
  • хлебные крошки.

Рецепт литовского блюда – картофельных ромбиков швильпикай – читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Картофель очистить, нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде.
  2. Размять в пюре, добавить желтки, масло и 1 ст. л. муки. Приправить по вкусу.
  3. Картофельную массу распределить ровным слоем толщиной 2,5 см на застеленный противень. Накрыть пленкой убрать в морозилку на один час.
  4. Белки взбить отдельно.
  5. Картофельную массу разрезать на одинаковые бруски. Размером 2х2,5 см.
  6. Обвалять в муке, потом – в белках и в конце – в крошке.
  7. Обжарить на разогретом растительном масле.

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