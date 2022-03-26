Крокеты по-бельгийски – рецепт хрустящего картофельного перекуса

В картофельное пюре нужно сливочное масло, желток и ложка муки. Чтобы удобней было формировать крокеты, пюре должно побыть в морозилке

Картофельные крокеты по-бельгийски / Фото: іnstagram.com/bristolglutenfree

В каждой стране есть свои кулинарные исполнения с картофелем. В Эстонии из него делают "поросят" со свининой внутри, а вот Бельгия известна прежде всего картофелем фри.

Именно эту страну считают прародительницей этого хрустящего блюда. Но вместе с фри, в этой стране высоко ценят крокеты. Готовят с начинкой или без.

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После того, как пюре будет готово, разложите его ровным слоем на противень и подержите в морозилке.

Так будет легче и удобней формировать крокеты.

Картофельные крокеты

Крокеты с курицей / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

1 кг картофеля;

1 ст. л. соли;

250 г сливочного масла;

растительное масло;

2 желтка;

110 г муки;

молотый перец, молотый мускатный орех;

3 белка;

хлебные крошки.

Рецепт литовского блюда – картофельных ромбиков швильпикай – читайте здесь.

Как приготовить:

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