Крокеты по-бельгийски – рецепт хрустящего картофельного перекуса

В каждой стране есть свои кулинарные исполнения с картофелем. В Эстонии из него делают "поросят" со свининой внутри, а вот Бельгия известна прежде всего картофелем фри.
Именно эту страну считают прародительницей этого хрустящего блюда. Но вместе с фри, в этой стране высоко ценят крокеты. Готовят с начинкой или без.
После того, как пюре будет готово, разложите его ровным слоем на противень и подержите в морозилке.
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Так будет легче и удобней формировать крокеты.
Картофельные крокеты
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 1 ст. л. соли;
- 250 г сливочного масла;
- растительное масло;
- 2 желтка;
- 110 г муки;
- молотый перец, молотый мускатный орех;
- 3 белка;
- хлебные крошки.
Рецепт литовского блюда – картофельных ромбиков швильпикай – читайте здесь.
Как приготовить:
- Картофель очистить, нарезать кусочками, отварить в подсоленной воде.
- Размять в пюре, добавить желтки, масло и 1 ст. л. муки. Приправить по вкусу.
- Картофельную массу распределить ровным слоем толщиной 2,5 см на застеленный противень. Накрыть пленкой убрать в морозилку на один час.
- Белки взбить отдельно.
- Картофельную массу разрезать на одинаковые бруски. Размером 2х2,5 см.
- Обвалять в муке, потом – в белках и в конце – в крошке.
- Обжарить на разогретом растительном масле.