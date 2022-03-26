Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Без борошна та яєць

Перекус за 5 хвилин

Домашня ковбаса

Пісні страви

Зберігаємо яйця

Заміна хліба
СЬОГОДНІ Їжа

Крокети по-бельгійськи – рецепт хрусткого картопляного перекусу

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 березня, 17:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У картопляне пюре потрібно вершкове масло, жовток та ложка борошна. Щоб зручніше було формувати крокети, пюре має побути у морозилці
Картопляні крокети по-бельгійськи
Картопляні крокети по-бельгійськи / Фото: іnstagram.com/bristolglutenfree

Кожна країна має свої кулінарні виконання з картоплею. В Естонії з неї роблять "поросят" зі свининою всередині, а от Бельгія відома насамперед картоплею фрі.

Саме цю країну вважають прародителькою цієї хрусткої страви. Але разом з фрі, у цій країні високо цінують крокети. Готують з начинкою або без.

Реклама

Після того, як пюре буде готове, розкладіть його рівним шаром на деку та потримайте в морозилці.

Так буде легше та зручніше формувати крокети.

Картопляні крокети

Крокети з куркою
Крокети з куркою / Фото: Depositphotos

Реклама

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі;
  • 1 ст. л. солі;
  • 250 г вершкового масла;
  • олія;
  • 2 жовтки;
  • 110 г борошна;
  • мелений перець, мелений мускатний горіх;
  • 3 білки;
  • хлібні крихти.

Рецепт литовської страви – картопляних ромбів швільпікай – читайте тут .

Як приготувати:

Реклама
  1. Картоплю очистити, нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді.
  2. Розім'яти в пюре, додати жовтки, масло та 1 ст. л. борошна. Приправити за смаком.
  3. Картопляну масу розподілити рівним шаром завтовшки 2,5 см на застелене деко. Накрити плівкою прибрати в морозилку на годину.
  4. Білки збити окремо.
  5. Картопляну масу розрізати на однакові бруски. Розміром 2х2,5 см.
  6. Обваляти в борошні, потім – у білках і наприкінці – у крихті.
  7. Обсмажити на розігрітій олії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Поповнити запаси
Продукти тривалого зберігання
Бобові
Бобові
Крупи
Крупи
Сушене м'ясо
Сушене м'ясо
Мед
Мед
1 /2
Що купити?
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зробити вершкове масло
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Стародавні рецепти
Смачно по-українські
Готувати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти