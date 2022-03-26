Крокети по-бельгійськи – рецепт хрусткого картопляного перекусу

Кожна країна має свої кулінарні виконання з картоплею. В Естонії з неї роблять "поросят" зі свининою всередині, а от Бельгія відома насамперед картоплею фрі.
Саме цю країну вважають прародителькою цієї хрусткої страви. Але разом з фрі, у цій країні високо цінують крокети. Готують з начинкою або без.
Після того, як пюре буде готове, розкладіть його рівним шаром на деку та потримайте в морозилці.
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Так буде легше та зручніше формувати крокети.
Картопляні крокети
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 1 ст. л. солі;
- 250 г вершкового масла;
- олія;
- 2 жовтки;
- 110 г борошна;
- мелений перець, мелений мускатний горіх;
- 3 білки;
- хлібні крихти.
Рецепт литовської страви – картопляних ромбів швільпікай – читайте тут .
Як приготувати:
- Картоплю очистити, нарізати шматочками, відварити у підсоленій воді.
- Розім'яти в пюре, додати жовтки, масло та 1 ст. л. борошна. Приправити за смаком.
- Картопляну масу розподілити рівним шаром завтовшки 2,5 см на застелене деко. Накрити плівкою прибрати в морозилку на годину.
- Білки збити окремо.
- Картопляну масу розрізати на однакові бруски. Розміром 2х2,5 см.
- Обваляти в борошні, потім – у білках і наприкінці – у крихті.
- Обсмажити на розігрітій олії.