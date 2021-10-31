Невероятно простая фокачча без замеса – этот рецепт станет семейным

Это один из самых известных видов хлеба в Италии. Отличительная черта – пышность и чесночный аромат. Рецепт не предусматривает кропотливого вымешивания теста, нужно всего лишь подержать его в тепле

Как приготовить фокаччу / Фото: www.bonappetit.com

Хрустящая корочка и огромные дыры в мякише – вот две главные отличительные черты итальянской фокаччи. В Италии обожают этот хлеб. Его едят просто так или с сыром.

Вonappetit.com предлагают приготовить ее без длительного замеса, со всем справятся сухие дрожжи и мед.

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Всего лишь несколько часов – и ароматная, аппетитная фокачча готова к употреблению.

Фокачча с чесночным маслом

Ингредиенты:

1 ст. л. сухих дрожжей;

2 ч. л. меда;

625 г муки;

5 ч. л. морской соли;

6 ст. л. оливкового масла;

4 ст. л. сливочного масла + для смазывания формы;

4 зуб. чеснока.

Как приготовить:

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