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Невероятно простая фокачча без замеса – этот рецепт станет семейным

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
31 октября, 09:01
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Это один из самых известных видов хлеба в Италии. Отличительная черта – пышность и чесночный аромат. Рецепт не предусматривает кропотливого вымешивания теста, нужно всего лишь подержать его в тепле
Как приготовить фокаччу
Как приготовить фокаччу / Фото: www.bonappetit.com

Хрустящая корочка и огромные дыры в мякише – вот две главные отличительные черты итальянской фокаччи. В Италии обожают этот хлеб. Его едят просто так или с сыром.

Вonappetit.com предлагают приготовить ее без длительного замеса, со всем справятся сухие дрожжи и мед.

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Всего лишь несколько часов – и ароматная, аппетитная фокачча готова к употреблению.

Фокачча с чесночным маслом

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. сухих дрожжей;
  • 2 ч. л. меда;
  • 625 г муки;
  • 5 ч. л. морской соли;
  • 6 ст. л. оливкового масла;
  • 4 ст. л. сливочного масла + для смазывания формы;
  • 4 зуб. чеснока.

Как приготовить:

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  1. Соедините сухие дрожжи, мед и 250 мл теплой воды, дайте постоять 5 минут.
  2. Добавьте муку и соль, перемешайте.
  3. Влейте оливковое масло в миску и обмокните в нем тесто. Оставьте в теплом месте на 3 часа.
  4. Смажьте форму для выпечки с высокими бортиками сливочным маслом. Затем полейте оливковым маслом и распределите по форме.
  5. Переложите тесто в подготовленную форму. Дайте подняться в теплом месте в течение 2-3 часов. При нажатии пальцем на тесте должно оставаться небольшое углубление, которое вернется в исходное положение не сразу.
  6. Разогрейте духовку до 230 градусов. Пальцами сделайте углубления в тесте, как будто вы играете на пианино. Сбрызните оливковым маслом. Выпекайте 20-30 минут.
  7. Для чесночного масла растопите сливочное масло и смешайте с пропущенным через пресс чесноком. Готовьте, помешивая, на среднем огне 3-40 секунд.
  8. Смажьте чесночным маслом фокаччу и нарежьте квадратами или прямоугольниками.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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