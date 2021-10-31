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Неймовірно проста фокача без замісу – цей рецепт стане сімейним

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
31 жовтня, 09:01
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Це один з найвідоміших видів хліба в Італії. Відмінна риса – пишність та часниковий аромат. Рецепт не передбачає кропіткого вимішування тіста, треба лише потримати його в теплі
Як приготувати фокачу
Як приготувати фокачу / Фото: www.bonappetit.com

Хрумка скоринка та величезні дірки в м'якіші – ось дві головні відмінні риси італійської фокачі. В Італії люблять цей хліб. Його їдять просто так або із сиром.

Вonappetit.com пропонують приготувати її без тривалого замісу, з усім впораються сухі дріжджі та мед.

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Лише кілька годин – і ароматна, апетитна фокача готова до вживання.

Фокача з часниковим маслом

Інгредієнти:

  • 1 ст. л. сухих дріжджів;
  • 2 ч. л. меду;
  • 625 г борошна;
  • 5 ч. л. морської солі;
  • 6 ст. л. оливкової олії;
  • 4 ст. л. вершкового масла + для змащування форми;
  • 4 зуб. часнику.

Як приготувати:

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  1. З'єднайте сухі дріжджі, мед та 250 мл теплої води, дайте постояти 5 хвилин.
  2. Додайте борошно та сіль, перемішайте.
  3. Влийте оливкову олію в миску і обмокніть тісто. Залишіть у теплому місці на 3 години.
  4. Змастіть форму для випічки з високими борти вершковим маслом. Потім полийте оливковою олією і розподіліть по формі.
  5. Перекладіть тісто у підготовлену форму. Дайте піднятися у теплому місці впродовж 2-3 годин. При натисканні пальцем на тісті має лишатися невелике заглиблення, яке повернеться у вихідне положення не одразу.
  6. Розігрійте духовку до 230 градусів. Пальцями зробіть заглиблення у тісті, начебто ви граєте на піаніно. Збризніть оливковою олією. Випікайте 20-30 хвилин.
  7. Для часникової олії розтопіть вершкове масло та і змішайте з пропущеним через прес часником. Готуйте, помішуючи, на середньому вогні 3-40 секунд.
  8. Змастіть олією фокачу і наріжте квадратами або прямокутниками.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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