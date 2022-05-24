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Нежнейшее куриное филе на сковороде – готовится за 30 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 мая, 17:22
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Главное – это сделать надрезы на филе в виде шахматной доски. Со всем остальным справится особенный недорогой соус
Сочное куриное филе на ужин
Сочное куриное филе на ужин / Фото: Essen Rezepte

Что придает максимальную сочность куриному филе? Это могут быть яичные белки, в которых оно обжарится, или соус, в котором филе закончит готовиться.

На канале Essen Rezepte очень рекомендуют сделать квадратные надрезы на филе. Так оно быстрее прожарится, тем самым не будет сухим.

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Для соуса сразу два варианта – куриный бульон или теплая вода. Если нет сливок, то можно заменить несколькими ложками жирной сметаны.

Куриное филе в соусе

Куриное филе в соусе
Куриное филе в соусе / Фото: Essen Rezepte

Ингредиенты:

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  • 3 куриные грудки;
  • 3 зубчика чеснока;
  • луковица;
  • 170 мл куриного бульона или теплой воды;
  • 170 мл сливок;
  • петрушка;
  • сок половины лимона;
  • мускатный орех, соль, перец.

Как приготовить:

  1. Филе вымыть, обсушить. Сделать надрезы в виде шахматной доски.
  2. Обжарить 4-5 минут на смеси растительного масла и сливочного. Посолить, поперчить. Переложить на тарелку.
  3. Раздавить и нарезать чеснок, нарезать лук. Обжарить на сковороде до прозрачности.
  4. Добавить сок лимона и нарезанную петрушку. Влить сливки, бульон или воду, посолить и добавить мускатный орех. Перемешать, готовить несколько минут.
  5. Вернуть филе в сковороду, готовить 5-7 минут, поливая филе соусом.

Подробней об этом вкусном ужине смотрите в видео.

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Здесь еще один рецепт, который обязательно нужно воспроизвести, – это куриное франчезе, оно подойдет к обежу и ужину.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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