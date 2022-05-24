Найніжніше куряче філе на сковороді – готується за 30 хвилин

Що надає максимальної соковитості курячому філе? Це можуть бути яєчні білки, в яких воно обсмажиться, або соус, у якому філе закінчить готуватися.
На каналі Essen Rezepte дуже рекомендують зробити квадратні надрізи на філе. Так воно швидше просмажиться, тим самим не буде сухим.
Для соусу одразу два варіянти – курячий бульйон або тепла вода. Якщо немає вершків, можна замінити кількома ложками жирної сметани.
Куряче філе в соусі
Інгредієнти:
- 3 курячих філе;
- 3 зубчики часнику;
- цибулина;
- 170 мл курячого бульйону або теплої води;
- 170 мл вершків;
- петрушка;
- сік половини лимона;
- мускатний горіх, сіль, перець.
Як приготувати:
- Філе вимити, обсушити. Зробити надрізи у вигляді шахівниці.
- Обсмажити 4-5 хвилин на суміші олії та вершкового масла. Посолити, поперчити. Перекласти на тарілку.
- Розчавити та нарізати часник, нарізати цибулю. Обсмажити на сковороді до прозорості.
- Додати сік лимона та нарізану петрушку. Влити вершки, бульйон або воду, посолити та додати мускатний горіх. Перемішати, готувати кілька хвилин.
- Повернути філе до сковороди, готувати 5-7 хвилин, поливаючи філе соусом.
Докладніше про цю смачну вечерю дивіться у відео.
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