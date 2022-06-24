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Оладьи на всю сковороду – рецепт из кулинарных тетрадей наших бабушек (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 июня, 07:01
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Интересна и формовка этого завтрака – оладьи перемазываются сметаной. Украсить можно измельченными орехами
Оладьи с изюмом на завтрак
Оладьи с изюмом на завтрак / Фото: Калнина Наталья

Такие простые оладьи можно превратить в диетический завтрак. Для таких не нужна мука, вместо нее используются измельченные овсяные хлопья.

Этот рецепт далеко недиетический. Оладьи громадные, на всю сковороду. После того, как они обжарятся, перемажьте их сметаной.

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Калнина Наталья еще пересыпает их сахаром, но можно обойтись без этого этапа. В оладьях будет изюм.

Оладьи с изюмом со вкусом детства

Оладьи с изюмом, вкус детства
Оладьи с изюмом, вкус детства / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

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  • кефир – 250 мл;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сахар – 1-2 ст. л.;
  • щепотка соли;
  • мука – 160-200 г;
  • ванилин;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • сметана – 250-300 г;.
  • изюм – 100 г.

Как приготовить:

  1. Изюм залить теплой водой.
  2. Яйца смешать с кефиром. Добавить соль, сахар, ванилин и перемешать.
  3. Муку (160 г) с разрыхлителем просеять. Добавить к яичной смеси, замесить тесто. Добавить муку, если тесто слишком жидкое.
  4. Всыпать изюм, перемешать.
  5. Жарить оладьи с двух сторон, распределяя тесто по всей поверхности сковороды.
  6. Каждый смазать сахаром, посыпать сахаром. Так сделать со всеми оладьями.
  7. Украсить измельченными орехами.

Как готовит оладьи автор рецепта – смотрите в ролике.

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Если любите несладкие оладьи, то приготовьте их с молодой капустой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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