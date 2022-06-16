Оладьи с сосисками и зеленью – рецепт сытного завтрака (видео)

Оладьи сами по себе хороши и могут быть с самыми разными топпингами, у нас – несладкими. От молодой капусты до колбасы, сосисок или отварной курицы.
Alina FooDee предлагает оладьи с вареной колбасой, ее нужно нарезать кубиками, а сыр натереть. Если сыр слишком соленый, то контролируйте количество соли. Оладьи жарятся на хорошо разогретой сковороде.
Оладьи с сосисками и зеленью на завтрак
Ингредиенты:
- молоко – 150 г;
- яйцо – 2 шт.;
- мука – 100 г (±);
- соль;
- твердый сыр, колбаса или сосиски – 80 г;
- зеленый лук;
- сахар, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.
Как приготовить:
- Яйца смешать с молоком, добавить немного соли по вкусу, сахар. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к яйцам и молоку.
- Колбасу или сосиски нарезать мелким кубиком, сыр натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать. Все добавить к тесту. Хорошо перемешать.
- Жарить на разогретой сковороде по несколько минут с каждой стороны до готовности.
Как готовит оладьи автор рецепта, смотрите в видео.
На завтрак будут очень кстати оладьи в стиле пицца, для них подойдет практически все, что есть в холодильнике.