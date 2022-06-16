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Оладьи с сосисками и зеленью – рецепт сытного завтрака (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 июня, 07:01
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Тесто замешивается на молоке. Вместо сосисок могут быть колбаса или отварное мясо. Автор рецепт предлагает добавить немного тертого твердого сыра
Оладьи с сосисками и зеленью
Оладьи с сосисками и зеленью

Оладьи сами по себе хороши и могут быть с самыми разными топпингами, у нас – несладкими. От молодой капусты до колбасы, сосисок или отварной курицы.

Alina FooDee предлагает оладьи с вареной колбасой, ее нужно нарезать кубиками, а сыр натереть. Если сыр слишком соленый, то контролируйте количество соли. Оладьи жарятся на хорошо разогретой сковороде.

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Оладьи с сосисками и зеленью на завтрак

Оладьи с сосисками и зеленью на завтрак
Оладьи с сосисками и зеленью на завтрак / Фото: instagram.com/crazy_food_fm/

Ингредиенты:

  • молоко – 150 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • мука – 100 г (±);
  • соль;
  • твердый сыр, колбаса или сосиски – 80 г;
  • зеленый лук;
  • сахар, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.

Как приготовить:

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  1. Яйца смешать с молоком, добавить немного соли по вкусу, сахар. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к яйцам и молоку.
  2. Колбасу или сосиски нарезать мелким кубиком, сыр натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать. Все добавить к тесту. Хорошо перемешать.
  3. Жарить на разогретой сковороде по несколько минут с каждой стороны до готовности.

Как готовит оладьи автор рецепта, смотрите в видео.

На завтрак будут очень кстати оладьи в стиле пицца, для них подойдет практически все, что есть в холодильнике.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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