Оладьи с сосисками и зеленью – рецепт сытного завтрака (видео)

Тесто замешивается на молоке. Вместо сосисок могут быть колбаса или отварное мясо. Автор рецепт предлагает добавить немного тертого твердого сыра

Оладьи с сосисками и зеленью

Оладьи сами по себе хороши и могут быть с самыми разными топпингами, у нас – несладкими. От молодой капусты до колбасы, сосисок или отварной курицы.

Alina FooDee предлагает оладьи с вареной колбасой, ее нужно нарезать кубиками, а сыр натереть. Если сыр слишком соленый, то контролируйте количество соли. Оладьи жарятся на хорошо разогретой сковороде.

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Оладьи с сосисками и зеленью на завтрак

Оладьи с сосисками и зеленью на завтрак / Фото: instagram.com/crazy_food_fm/

Ингредиенты:

молоко – 150 г;

яйцо – 2 шт.;

мука – 100 г (±);

соль;

твердый сыр, колбаса или сосиски – 80 г;

зеленый лук;

сахар, разрыхлитель – по 0,5 ч. л.

Как приготовить:

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Яйца смешать с молоком, добавить немного соли по вкусу, сахар. Муку смешать с разрыхлителем и добавить к яйцам и молоку. Колбасу или сосиски нарезать мелким кубиком, сыр натереть на мелкой терке, лук мелко нарезать. Все добавить к тесту. Хорошо перемешать. Жарить на разогретой сковороде по несколько минут с каждой стороны до готовности.

Как готовит оладьи автор рецепта, смотрите в видео.

На завтрак будут очень кстати оладьи в стиле пицца, для них подойдет практически все, что есть в холодильнике.