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Отбивные "Соломоны" – рецепт для ужина за 30 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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31 мая, 17:19
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Мясо может быть любое – свинина, говядина или куриное филе. Нарезать его нужно тонко и отбить с двух сторон. Два дополнительные ингредиента сделают их невероятно сочными
Отбивные "Соломоны" на ужин
Отбивные "Соломоны" на ужин / Фото: www.bonappetit.com

Итак, мясо может быть любое. То есть то, что есть в вашем холодильнике. Обжариваются "Соломоны" в картофельном крахмале и соевом соусе, солить их дополнительно не понадобится.

К слову, если любите отбивные для быстрого ужина, приготовьте японские тонкацу, они жарятся в крупных панировочных сухарях.

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Калнина Наталья советует хорошо отбить мясо до толщины 5-7 миллиметров.

Отбивные "Соломоны"

Отбивные "Соломоны"
Отбивные "Соломоны" / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

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  • мясо – 700 г;
  • крахмал картофельный – 2-3 ст. л.;
  • соевый соус – 5-6 ст. л.;
  • черный перец.

Как приготовить:

  1. Мясо нарезать на ломтики толщиной 5-7 миллиметров. Хорошо отбить под пленкой.
  2. Каждый кусок обвалять в крахмале, потом окунуть в соевый соус.
  3. Жарить на разогретом масле 2-3 минуты с каждой стороны.

Подробней об этих отбивных смотрите ниже.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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