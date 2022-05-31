Отбивные "Соломоны" – рецепт для ужина за 30 минут

Итак, мясо может быть любое. То есть то, что есть в вашем холодильнике. Обжариваются "Соломоны" в картофельном крахмале и соевом соусе, солить их дополнительно не понадобится.
К слову, если любите отбивные для быстрого ужина, приготовьте японские тонкацу, они жарятся в крупных панировочных сухарях.
Калнина Наталья советует хорошо отбить мясо до толщины 5-7 миллиметров.
Отбивные "Соломоны"
Ингредиенты:
- мясо – 700 г;
- крахмал картофельный – 2-3 ст. л.;
- соевый соус – 5-6 ст. л.;
- черный перец.
Как приготовить:
- Мясо нарезать на ломтики толщиной 5-7 миллиметров. Хорошо отбить под пленкой.
- Каждый кусок обвалять в крахмале, потом окунуть в соевый соус.
- Жарить на разогретом масле 2-3 минуты с каждой стороны.
Подробней об этих отбивных смотрите ниже.
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