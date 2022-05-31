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Відбивні "Соломони" – рецепт для вечері за 30 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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31 травня, 17:19
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М'ясо може бути будь-яке – свинина, яловичина або куряче філе. Нарізати його потрібно тонко й відбити з обох боків. Два додаткові інгредієнти зроблять їх неймовірно соковитими
Відбивні "Соломони" на вечерю
Відбивні "Соломони" на вечерю

Отже, м'ясо може бути будь-яким. Тобто те, що є у вашому холодильнику. Обсмажуються "Соломони" у картопляному крохмалі та соєвому соусі, солити їх додатково не знадобиться.

До речі, якщо любите відбивні для швидкої вечері, приготуйте японські тонкацу, вони смажаться у крупних панірувальних сухарях.

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Калніна Наталія радить добре відбити м'ясо – завтовшки 5-7 міліметрів.

Відбивні "Соломони"

Відбивні "Соломони"
Відбивні "Соломони"

Інгредієнти:

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  • м'ясо – 700 г;
  • крохмаль картопляний – 2-3 ст. л.;
  • соєвий соус – 5-6 ст. л.;
  • чорний перець.

Як приготувати:

  1. М'ясо нарізати завтовшки 5-7 мм. Добре відбити під плівкою.
  2. Кожен шматок обваляти у крохмалі, потім занурити в соєвий соус.
  3. Смажити на розігрітій олії 2-3 хвилини з кожного боку.

Докладніше про ці відбивні дивіться нижче.

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Як зробити м'ясні хінкалі з грибною начинкою – дізнаєтесь тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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