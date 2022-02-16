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Рецепт классной горячей закуски – нужны листья пекинской капусты, сыр и ветчина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 февраля, 18:38
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Сначала листья отбиваются и обжариваются в кляре. Потом в них нужно добавить начинку, скрутить и подавать, украсив кунжутом
Горячая закуска из пекинской капусты
Горячая закуска из пекинской капусты / Фото: Вкуснейшн с Lana ilanavi

Сомнений в том, что пекинская капуста максимально универсальная, нет. Из нее жарят сочные стейки, с ее помощью формируются интересные горячие закуски.

Здесь в качестве ее начинки предлагают тертый твердый сыр, ветчину и помидоры. Заправить эти ингредиенты можно майонезом, йогуртом или сметаной.

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Рецепт, который посмотрели более полумиллиона пользователей, нашли на канале Вкуснейшн с Lana ilanavi.

Горячая закуска из пекинской капусты

Горячая закуска из пекинской капусты
Горячая закуска из пекинской капусты / Фото: Вкуснейшн с Lana ilanavi

Ингредиенты:

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  • пекинская капуста – 10 листьев;
  • яйцо – 2-3 шт.;
  • мука – 40 г;
  • соль и перец – по вкусу;
  • растительное масло.

Начинка:

  • помидоры – 1-2 шт.;
  • сыр – 120 г;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • майонез или йогурт – 2 ст. л.;
  • лук-порей, кунжут, перец черный молотый.

Здесь найдете рецепт голубцов с оригинальным оформлением, а именно – в мешочках.

Как приготовить:

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  1. Листья капусты отбить с двух сторон.
  2. Для кляра яйца взбить со специями. Добавить муку и перемешать.
  3. Для начинки соединить нарезанные ветчину, лук и помидора (дольками), выдавить чеснок и перемешать. Добавить майонез или йогурт.
  4. Листья пекинской капусты обжарить в кляре и выложить на салфетку.
  5. На каждый выложить нужное количество начинки и свернуть в трубочку. Украсить кунжутом.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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