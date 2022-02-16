Рецепт классной горячей закуски – нужны листья пекинской капусты, сыр и ветчина

Сначала листья отбиваются и обжариваются в кляре. Потом в них нужно добавить начинку, скрутить и подавать, украсив кунжутом

Горячая закуска из пекинской капусты / Фото: Вкуснейшн с Lana ilanavi

Сомнений в том, что пекинская капуста максимально универсальная, нет. Из нее жарят сочные стейки, с ее помощью формируются интересные горячие закуски.

Здесь в качестве ее начинки предлагают тертый твердый сыр, ветчину и помидоры. Заправить эти ингредиенты можно майонезом, йогуртом или сметаной.

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Рецепт, который посмотрели более полумиллиона пользователей, нашли на канале Вкуснейшн с Lana ilanavi.

Горячая закуска из пекинской капусты

Горячая закуска из пекинской капусты / Фото: Вкуснейшн с Lana ilanavi

Ингредиенты:

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пекинская капуста – 10 листьев;

яйцо – 2-3 шт.;

мука – 40 г;

соль и перец – по вкусу;

растительное масло.

Начинка:

помидоры – 1-2 шт.;

сыр – 120 г;

чеснок – 3 зуб.;

майонез или йогурт – 2 ст. л.;

лук-порей, кунжут, перец черный молотый.

Здесь найдете рецепт голубцов с оригинальным оформлением, а именно – в мешочках.

Как приготовить:

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