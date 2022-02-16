Рецепт классной горячей закуски – нужны листья пекинской капусты, сыр и ветчина

Сомнений в том, что пекинская капуста максимально универсальная, нет. Из нее жарят сочные стейки, с ее помощью формируются интересные горячие закуски.
Здесь в качестве ее начинки предлагают тертый твердый сыр, ветчину и помидоры. Заправить эти ингредиенты можно майонезом, йогуртом или сметаной.
Рецепт, который посмотрели более полумиллиона пользователей, нашли на канале Вкуснейшн с Lana ilanavi.
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Горячая закуска из пекинской капусты
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 10 листьев;
- яйцо – 2-3 шт.;
- мука – 40 г;
- соль и перец – по вкусу;
- растительное масло.
Начинка:
- помидоры – 1-2 шт.;
- сыр – 120 г;
- чеснок – 3 зуб.;
- майонез или йогурт – 2 ст. л.;
- лук-порей, кунжут, перец черный молотый.
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Как приготовить:
- Листья капусты отбить с двух сторон.
- Для кляра яйца взбить со специями. Добавить муку и перемешать.
- Для начинки соединить нарезанные ветчину, лук и помидора (дольками), выдавить чеснок и перемешать. Добавить майонез или йогурт.
- Листья пекинской капусты обжарить в кляре и выложить на салфетку.
- На каждый выложить нужное количество начинки и свернуть в трубочку. Украсить кунжутом.