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Рецепт класної гарячої закуски – потрібне листя пекінської капусти, сир та шинка

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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16 лютого, 18:38
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Спочатку листя відбивається і обсмажується в клярі. Потім у нього треба додати начинку, скрутити і подавати, прикрасивши кунжутом
Гаряча закуска з пекінської капусти
Гаряча закуска з пекінської капусти / Фото: Вкуснейшн с Lana ilanavi

Сумнівів у тому, що пекінська капуста є максимально універсальною, немає. З неї смажать соковиті стейки, з її допомогою формуються цікаві гарячі закуски.

Тут у якості її начинки пропонують тертий твердий сир, шинку та помідори. Заправити ці інгредієнти можна майонезом, йогуртом або сметаною.

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Рецепт, який переглянули понад пів мільйона користувачів, знайшли на каналі Смачно з Lana ilanavi.

Гаряча закуска з пекінської капусти

Гаряча закуска з пекінської капусти
Гаряча закуска з пекінської капусти / Фото: Вкуснейшн с Lana ilanavi

Інгредієнти:

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  • пекінська капуста – 10 листя;
  • яйце – 2-3 шт.;
  • борошно – 40 г;
  • сіль та перець – за смаком;
  • олія.

Начинка:

  • помідори – 1-2 шт.;
  • сир – 120 г;
  • часник – 3 зуб.;
  • майонез або йогурт – 2 ст. л.;
  • цибуля-порей, кунжут, перець чорний мелений.

Тут знайдете рецепт голубців з оригінальним оформленням, а саме – у мішечках.

Як приготувати:

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  1. Листя капусти відбити з обох боків.
  2. Для кляру яйця збити зі спеціями. Додати борошно і перемішати.
  3. Для начинки з'єднати нарізані шинку, цибулю та помідори (скибочками), вичавити часник і перемішати. Додати майонез або йогурт.
  4. Листя пекінської капусти обсмажити в клярі та викласти на серветку.
  5. На кожне викласти необхідну кількість начинки і звернути в трубочку. Прикрасити кунжутом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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