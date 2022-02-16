Рецепт класної гарячої закуски – потрібне листя пекінської капусти, сир та шинка

Сумнівів у тому, що пекінська капуста є максимально універсальною, немає. З неї смажать соковиті стейки, з її допомогою формуються цікаві гарячі закуски.
Тут у якості її начинки пропонують тертий твердий сир, шинку та помідори. Заправити ці інгредієнти можна майонезом, йогуртом або сметаною.
Рецепт, який переглянули понад пів мільйона користувачів, знайшли на каналі Смачно з Lana ilanavi.
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Гаряча закуска з пекінської капусти
Інгредієнти:
- пекінська капуста – 10 листя;
- яйце – 2-3 шт.;
- борошно – 40 г;
- сіль та перець – за смаком;
- олія.
Начинка:
- помідори – 1-2 шт.;
- сир – 120 г;
- часник – 3 зуб.;
- майонез або йогурт – 2 ст. л.;
- цибуля-порей, кунжут, перець чорний мелений.
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Як приготувати:
- Листя капусти відбити з обох боків.
- Для кляру яйця збити зі спеціями. Додати борошно і перемішати.
- Для начинки з'єднати нарізані шинку, цибулю та помідори (скибочками), вичавити часник і перемішати. Додати майонез або йогурт.
- Листя пекінської капусти обсмажити в клярі та викласти на серветку.
- На кожне викласти необхідну кількість начинки і звернути в трубочку. Прикрасити кунжутом.