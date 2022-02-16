Рецепт класної гарячої закуски – потрібне листя пекінської капусти, сир та шинка

Спочатку листя відбивається і обсмажується в клярі. Потім у нього треба додати начинку, скрутити і подавати, прикрасивши кунжутом

Гаряча закуска з пекінської капусти / Фото: Вкуснейшн с Lana ilanavi

Сумнівів у тому, що пекінська капуста є максимально універсальною, немає. З неї смажать соковиті стейки, з її допомогою формуються цікаві гарячі закуски.

Тут у якості її начинки пропонують тертий твердий сир, шинку та помідори. Заправити ці інгредієнти можна майонезом, йогуртом або сметаною.

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Рецепт, який переглянули понад пів мільйона користувачів, знайшли на каналі Смачно з Lana ilanavi.

Гаряча закуска з пекінської капусти

Гаряча закуска з пекінської капусти / Фото: Вкуснейшн с Lana ilanavi

Інгредієнти:

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пекінська капуста – 10 листя;

яйце – 2-3 шт.;

борошно – 40 г;

сіль та перець – за смаком;

олія.

Начинка:

помідори – 1-2 шт.;

сир – 120 г;

часник – 3 зуб.;

майонез або йогурт – 2 ст. л.;

цибуля-порей, кунжут, перець чорний мелений.

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Як приготувати:

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