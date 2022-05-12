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Рецепт печенья без яиц и молочных продуктов – разлетится в два счета

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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12 мая, 10:34
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Тесто заварное. Мед, воду и сахар нужно подогреть на среднем огне. К муке добавьте корицу или ванильный сахар по вкусу
Печенье без яиц и молока
Печенье без яиц и молока / Фото: cooking.nytimes.com

Мы давно убедились, что без одного привычно важного ингредиента для выпечки можно обойтись. Даже ароматный манник вполне может получиться.

Это печенье максимально простое, оно выпекается не больше восьми минут.

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Кроме сахара, нужно немного меда. Вместо молока и сливочного масла – растительное. Муку просейте и добавьте корицу по вкусу.

Кристина Конакова формирует печенье с помощью рюмки, используйте формочки для печенья, если такие у вас есть.

Песочное печенье без яиц

Песочное печенье без яиц
Песочное печенье без яиц

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Ингредиенты:

  • мука – 200 г;
  • сахар – 100 г;
  • мед – 40 г;
  • соль – 1/4 ч. л.;
  • растительное масло – 45 г;
  • вода – 50 г;
  • сода – 0,5 ч. л.
  • корица – по вкусу.

Рецепт сладких хлебцов, для которых не нужны мука, яйца и молоко, найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Соединить сахар, воду и мед. Поставить на средний огонь и подогреть до появления густой пены. В горячую смесь добавить соль, соду и перемешать.
  2. Добавить растительное масло и половину просеянной муки с корицей. Замесить тесто лопаткой. Всыпать остальную муку и замесить тесто руками.
  3. Припылить мукой и тонко раскатать. Вырезать печенье.
  4. Выложить на застеленный противень на расстоянии.
  5. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 7 минут.

Без яиц получаются очень вкусные и быстрые пирожки с капустой. Подробности – здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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