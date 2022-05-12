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Рецепт печива без яєць і молочних продуктів – розлетиться за секунду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 травня, 10:34
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Тісто заварене. Мед, воду та цукор треба підігріти на середньому вогні. До борошна додайте корицю або ванільний цукор за смаком
Печиво без яєць та молока
Печиво без яєць та молока

Ми давно переконалися, що без одного звично важливого інгредієнта для випічки можна обійтись. Навіть ароматний манник цілком можна спекти.

Це печиво максимально просте, воно випікається не більше восьми хвилин.

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Окрім цукру, потрібно трохи меду. Замість молока та вершкового масла – олія. Борошно просійте й додайте корицю за смаком.

Крістіна Конакова формує печиво за допомогою чарки, використовуйте формочки для печива, якщо такі у вас є.

Пісочне печиво без яєць

Пісочне печиво без яєць
Пісочне печиво без яєць

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Інгредієнти:

  • борошно – 200 г;
  • цукор – 100 г;
  • мед – 40 г;
  • сіль – 1/4 ч. л.;
  • олія – 45 г;
  • вода – 50 г;
  • сода – 0,5 ч. л.
  • кориця – за смаком.

Рецепт солодких хлібців, для яких не потрібні борошно, яйця та молоко, знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. З'єднати цукор, воду та мед. Поставити на середній вогонь та підігріти до появи густої піни. У гарячу суміш додати сіль, соду та перемішати.
  2. Додати олію і половину просіяного борошна з корицею. Замісити тісто лопаткою. Всипати решту борошна та замісити тісто руками.
  3. Припилити борошном і тонко розкотити. Вирізати печиво.
  4. Викласти на застелене деко на відстані.
  5. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 7 хвилин.

Без яєць виходять дуже смачні та швидкі пиріжки з капустою. Подробиці – тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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