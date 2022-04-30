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Рецепт супербыстрых лепешек с начинкой из картофеля и маринованных огурцов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 апреля, 14:30
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Кроме прочего, для начинки нужно обжарить лук с морковью. Тесто для лепешек замешивается на кефире комнатной температуры
Лепешки с картофелем
Лепешки с картофелем / Фото: Калнина Наталья

Почему супербыстрые, потому что с помощью соды тесто моментально станет воздушным. Впрочем, любые лепешки не требуют долгой расстойки.

А для грузинских мчади на кукурузной муке даже сода не нужна. В общем, жареное тесто – это быстро, поэтому удобно.

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Маринованные огурцы натираются на мелкой терке. Если будет много сока, его нужно немного отжать. К картошке добавьте сливочное масло и молоко. По желанию в начинке может быть зелень.

Рецепт нашли на канале Калнина Наталья.

Лепешки с начинкой из картофеля и маринованных огурцов

Лепешки с начинкой из картофеля и маринованных огурцов
Лепешки с начинкой из картофеля и маринованных огурцов / Фото: Калнина Наталья

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Ингредиенты:

  • кефир – 500 мл;
  • сода – 1 ч. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • мука – 600 г.

Начинка:

  • картофель – 5-6 шт.;
  • сливочное масло – 50 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • соленые огурцы – 5 шт.;
  • морковь, лук – по 1 шт.;
  • соль, перец.

Обязательно попробуйте витаминные лепешки, для них нужна самая разная зелень. Подробности рецепте читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Картофель отварить в подсоленной воде до готовности.
  2. Лук нарезать, морковь и огурцы натереть. Лук и морковь обжарить на растительном масле. Добавить огурцы и готовить еще несколько минут.
  3. К картофелю добавить сливочное масло, специи и пюрировать. Добавить молоко, перемешать. Соединить с овощами.
  4. В кефир комнатной температуры добавить соль и соду. Влить растительное масло, перемешать.
  5. Частями ввести муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам.
  6. Сформировать лепешки с начинкой. Жарить до готовности.

В видео увидите все детали процесса.

Как сделать чвиштари, грузинские лепешки с сулугуни, узнаете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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