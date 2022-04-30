Рецепт супербыстрых лепешек с начинкой из картофеля и маринованных огурцов

Кроме прочего, для начинки нужно обжарить лук с морковью. Тесто для лепешек замешивается на кефире комнатной температуры

Лепешки с картофелем / Фото: Калнина Наталья

Почему супербыстрые, потому что с помощью соды тесто моментально станет воздушным. Впрочем, любые лепешки не требуют долгой расстойки.

А для грузинских мчади на кукурузной муке даже сода не нужна. В общем, жареное тесто – это быстро, поэтому удобно.

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Маринованные огурцы натираются на мелкой терке. Если будет много сока, его нужно немного отжать. К картошке добавьте сливочное масло и молоко. По желанию в начинке может быть зелень.

Рецепт нашли на канале Калнина Наталья.

Лепешки с начинкой из картофеля и маринованных огурцов

Лепешки с начинкой из картофеля и маринованных огурцов / Фото: Калнина Наталья

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Ингредиенты:

кефир – 500 мл;

сода – 1 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль – 1/2 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 600 г.

Начинка:

картофель – 5-6 шт.;

сливочное масло – 50 мл;

молоко – 100 мл;

соленые огурцы – 5 шт.;

морковь, лук – по 1 шт.;

соль, перец.

Обязательно попробуйте витаминные лепешки, для них нужна самая разная зелень. Подробности рецепте читайте здесь.

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Как приготовить:

Картофель отварить в подсоленной воде до готовности. Лук нарезать, морковь и огурцы натереть. Лук и морковь обжарить на растительном масле. Добавить огурцы и готовить еще несколько минут. К картофелю добавить сливочное масло, специи и пюрировать. Добавить молоко, перемешать. Соединить с овощами. В кефир комнатной температуры добавить соль и соду. Влить растительное масло, перемешать. Частями ввести муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам. Сформировать лепешки с начинкой. Жарить до готовности.

В видео увидите все детали процесса.

Как сделать чвиштари, грузинские лепешки с сулугуни, узнаете здесь.