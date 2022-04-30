Рецепт супербыстрых лепешек с начинкой из картофеля и маринованных огурцов

Почему супербыстрые, потому что с помощью соды тесто моментально станет воздушным. Впрочем, любые лепешки не требуют долгой расстойки.
А для грузинских мчади на кукурузной муке даже сода не нужна. В общем, жареное тесто – это быстро, поэтому удобно.
Маринованные огурцы натираются на мелкой терке. Если будет много сока, его нужно немного отжать. К картошке добавьте сливочное масло и молоко. По желанию в начинке может быть зелень.
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Рецепт нашли на канале Калнина Наталья.
Лепешки с начинкой из картофеля и маринованных огурцов
Ингредиенты:
- кефир – 500 мл;
- сода – 1 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- соль – 1/2 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 600 г.
Начинка:
- картофель – 5-6 шт.;
- сливочное масло – 50 мл;
- молоко – 100 мл;
- соленые огурцы – 5 шт.;
- морковь, лук – по 1 шт.;
- соль, перец.
Обязательно попробуйте витаминные лепешки, для них нужна самая разная зелень. Подробности рецепте читайте здесь.
Как приготовить:
- Картофель отварить в подсоленной воде до готовности.
- Лук нарезать, морковь и огурцы натереть. Лук и морковь обжарить на растительном масле. Добавить огурцы и готовить еще несколько минут.
- К картофелю добавить сливочное масло, специи и пюрировать. Добавить молоко, перемешать. Соединить с овощами.
- В кефир комнатной температуры добавить соль и соду. Влить растительное масло, перемешать.
- Частями ввести муку, замесить тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам.
- Сформировать лепешки с начинкой. Жарить до готовности.
В видео увидите все детали процесса.
Как сделать чвиштари, грузинские лепешки с сулугуни, узнаете здесь.