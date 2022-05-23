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Симпатичный суп с крапивой и курицей – как приготовить правильно и простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 мая, 17:30
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Характерный цвет суп с крапивой получает, если морковь и лук не зажаривать, а измельчить и добавить к бульону
Рецепт супа с крапивой и курицей
Рецепт супа с крапивой и курицей / Фото: Инстаграм

Из-за затяжной весны активное использование зелени началось совсем недавно. Как приготовить борщ со щавелем и яйцом – мы писали, пришло время для крапивы.

Конечно, ее нужно собирать в чистой местности и самую-самую молодую. Стебли уберите, при этом не забыв на всякий случай надеть перчатки.

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Рецепт редакционный. Советуем использовать куриные бедра, это мясо сочнее филе. Одно взбитое яйцо вольется в кипящий суп, второе, вареное, станет его украшением.

Суп с крапивой и курицей

Суп с крапивой и курицей
Суп с крапивой и курицей / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • куриные бедра – 200 г;
  • картофель – 3 шт.;
  • крапива (молодые листья) – 100-150 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • половина моркови;
  • соль, специи по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сварить куриный бульон, посолить, добавить специи по вкусу.
  2. Картофель нарезать крупной соломкой, добавить к бульону. Варить до полуготовности. Добавить измельченный лук и тертую морковь.
  3. Крапиву промыть, убирать жесткие стебельки, мелко нарезать и добавить в суп. Варить 7 минут.
  4. Одно яйцо взбить и аккуратно влить в суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Варить две минуты. Украсить вареным яйцом.

Если любите щавель, то здесь собраны интересные рецепты, как его интересно применить на кухне.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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