Смузи с бананом и овсянкой – моментальный и питательный завтрак (видео)

В этом рецепте коровье молоко. Используйте растительное, если есть аллергия на лактозу. По вкусу предлагают добавить мед и корицу

Смузи с бананом и овсянкой на завтрак

Овсянку можно запечь с самыми разными топпингами и обеспечить себя завтраком на несколько раз. Совсем немного овсянки можно добавить к смузи. Его тоже можно хранить в холодильнике или взять с собой на работу.

В рецепте от Аймкук – кулинарные рецепты с фото и видео два банана, если любите эти фрукты, берите больше. Мед в качестве подсластителя, можно обойтись без него.

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Банановый смузи с овсянкой

Банановый смузи с овсянкой

Ингредиенты:

банан – 2 шт.;

молоко – 400 мл;

овсяные хлопья – 8 ст. л.;

корица – 0,5 ч. л.;

мед.

Как приготовить:

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Бананы измельчить в блендере с молоком. Добавить овсянку, корицу. Снова взбить. Добавить мед по вкусу, перемешать.

Какой консистенции получится этот смузи – можно увидеть в видео ниже.

Попробуйте оранжевую овсянку. К ней добавляется полезная морковь.