Сочное мясо и капуста – рецепт классного ужина, который запекается

К тому же ничего не нужно резать и шинковать. И мясо, и капуста нарезаются шайбами чуть больше двух сантиметров толщиной

Мясо, запеченное с капустой, - рецепт к ужину

Итак, используется свинина, жирность которой уравняет капуста. Она всегда хороша к обеду или ужину.

Если используете молодую капусту, то ее с мясом нарезайте толще, чтобы она не подгорела во время запекания.

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Ужин многослойный и представляет собой пирамидку – шайба капусты, мясо, кружочек помидора и немного твердого сыра по желанию.

Мясо на канале Просто и вкусно рекомендуют замариновать с луком, острым перцем и минеральной водой.

Запеченное мясо с капустой

Ингредиенты:

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свинина – 1-1,2 кг;

лук – 1 шт.;

минеральная вода – 250 мл;

острый перец – 2 ч. л.;

соль, перец;

капуста;

помидоры – 1-2 шт.;

сыр – 100 г.

Как приготовить:

Мясо нарезать шайбами, посолить, поперчить. Лук измельчить в блендере вместе с острым перцем. Добавить минеральную воду, перемешать. Мясо залить маринадом и оставить на 30 минут. Капусту нарезать шайбами, выложить на застеленный противень. Затем выложить мясо Запекать при 180 градусах 35-40 минут. Выложить на каждую порцию нарезанный кружочком помидор и немного тертого сыра. Запекать еще 5-10 минут.

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