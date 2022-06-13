Соковите м'ясо та капуста – рецепт класної вечері, яка запікається

Отже, використовується свинина, жирність якої зрівняє капуста. Вона завжди доречна до обіду або вечері.
Якщо використовуєте молоду капусту, то її з м'ясом нарізайте товще, щоб вона не підгоріла під час запікання.
Вечеря багатошарова й формується пірамідкою – шайба капусти, м'ясо, кружальце помідора й трохи твердого сиру за бажанням.
М'ясо на каналі Просто та смачно рекомендують замаринувати з цибулею, гострим перцем та мінеральною водою.
Запечене м'ясо з капустою
Інгредієнти:
- свинина – 1-1,2 кг;
- цибуля – 1 шт.;
- мінеральна вода – 250 мл;
- гострий перець – 2 ч. л.;
- сіль, перець;
- капуста;
- помідори – 1-2 шт.;
- сир – 100 г.
Як приготувати:
- М'ясо нарізати шайбами, посолити, поперчити.
- Цибулю подрібнити в блендері разом з гострим перцем. Додати мінеральну воду, перемішати.
- М'ясо залити маринадом та залишити на 30 хвилин.
- Капусту нарізати шайбами, викласти на застелене деко. Потім викласти м'ясо
- Запікати за 180 градусів 35-40 хвилин. Викласти на кожну порцію нарізаний кружальцем помідор і трохи тертого сиру.
- Запікати ще 5-10 хвилин.
Обов'язково спробуйте українські галушки з капустою, це старовинний рецепт української кухні.