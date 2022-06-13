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Соковите м'ясо та капуста – рецепт класної вечері, яка запікається

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 червня, 16:33
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До того ж нічого не потрібно різати й шаткувати. І м'ясо, і капуста нарізаються шайбами трохи більше двох сантиметрів завтовшки
М'ясо, запечене з капустою, - рецепт на вечерю
М'ясо, запечене з капустою, - рецепт на вечерю

Отже, використовується свинина, жирність якої зрівняє капуста. Вона завжди доречна до обіду або вечері.

Якщо використовуєте молоду капусту, то її з м'ясом нарізайте товще, щоб вона не підгоріла під час запікання.

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Вечеря багатошарова й формується пірамідкою – шайба капусти, м'ясо, кружальце помідора й трохи твердого сиру за бажанням.

М'ясо на каналі Просто та смачно рекомендують замаринувати з цибулею, гострим перцем та мінеральною водою.

Запечене м'ясо з капустою

Інгредієнти:

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  • свинина – 1-1,2 кг;
  • цибуля – 1 шт.;
  • мінеральна вода – 250 мл;
  • гострий перець – 2 ч. л.;
  • сіль, перець;
  • капуста;
  • помідори – 1-2 шт.;
  • сир – 100 г.

Як приготувати:

  1. М'ясо нарізати шайбами, посолити, поперчити.
  2. Цибулю подрібнити в блендері разом з гострим перцем. Додати мінеральну воду, перемішати.
  3. М'ясо залити маринадом та залишити на 30 хвилин.
  4. Капусту нарізати шайбами, викласти на застелене деко. Потім викласти м'ясо
  5. Запікати за 180 градусів 35-40 хвилин. Викласти на кожну порцію нарізаний кружальцем помідор і трохи тертого сиру.
  6. Запікати ще 5-10 хвилин.

Обов'язково спробуйте українські галушки з капустою, це старовинний рецепт української кухні.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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