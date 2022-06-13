Соковите м'ясо та капуста – рецепт класної вечері, яка запікається

До того ж нічого не потрібно різати й шаткувати. І м'ясо, і капуста нарізаються шайбами трохи більше двох сантиметрів завтовшки

М'ясо, запечене з капустою, - рецепт на вечерю

Отже, використовується свинина, жирність якої зрівняє капуста. Вона завжди доречна до обіду або вечері.

Якщо використовуєте молоду капусту, то її з м'ясом нарізайте товще, щоб вона не підгоріла під час запікання.

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Вечеря багатошарова й формується пірамідкою – шайба капусти, м'ясо, кружальце помідора й трохи твердого сиру за бажанням.

М'ясо на каналі Просто та смачно рекомендують замаринувати з цибулею, гострим перцем та мінеральною водою.

Запечене м'ясо з капустою

Інгредієнти:

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свинина – 1-1,2 кг;

цибуля – 1 шт.;

мінеральна вода – 250 мл;

гострий перець – 2 ч. л.;

сіль, перець;

капуста;

помідори – 1-2 шт.;

сир – 100 г.

Як приготувати:

М'ясо нарізати шайбами, посолити, поперчити. Цибулю подрібнити в блендері разом з гострим перцем. Додати мінеральну воду, перемішати. М'ясо залити маринадом та залишити на 30 хвилин. Капусту нарізати шайбами, викласти на застелене деко. Потім викласти м'ясо Запікати за 180 градусів 35-40 хвилин. Викласти на кожну порцію нарізаний кружальцем помідор і трохи тертого сиру. Запікати ще 5-10 хвилин.

Обов'язково спробуйте українські галушки з капустою, це старовинний рецепт української кухні.