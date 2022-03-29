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Обід за 30 хвилин для всієї родини – потрібна капуста, трохи ковбаси та сиру

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 березня, 12:24
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Готується обід в одній сковороді. Капусту перед тим, як вона перетвориться на основу для пирога, треба потримати кілька хвилин у воді з невеликою кількістю оцту
Капустяний пиріг з капустою, ковбасою та сиром
Капустяний пиріг з капустою, ковбасою та сиром / Фото: Haeum Cooking

Коли потрібно смачно нагодувати сім'ю з підручних продуктів, можна зробити ситний салат, наприклад, льєжський з картоплею, яйцями та стручковою квасолею.

Щоб нагодувати сім'ю не тільки смачно, а й швидко, процес має відбуватися в одній сковороді.

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По суті, це тушкована капуста з ковбасою та сиром, але більше схожа на відкритий пиріг.

У якості начинки пропонується ковбаса та сир, зрозуміло, що це можуть бути різні інгредієнти.

Рецепт знайшли на каналі Haeum Cooking.

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Капустяний пиріг з капустою, ковбасою та сиром

Інгредієнти:

  • капуста;
  • половина цибулини;
  • яйця – 2 шт.;
  • сир – 70 г;
  • томатна паста;
  • сіль, перець.

Рецепт сендвіча "Муфулета" із соковитим салатом з оливок, який підійде на обід та вечерю, читайте тут.

Як приготувати:

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  1. Капусту тоненько насікти, залити водою з невеликою кількістю оцту. Цибулю подрібнити, ковбасу нарізати довільно.
  2. З капусти злити воду, промити. Яйця збити, посолити, поперчити та змішати з капустою. Викласти на розігріту сковороду.
  3. Накрити кришкою та готувати 4 хвилини. Перевернути на інший бік, змастити томатною пастою і викласти на капусту ковбасу й тертий сир.
  4. Готувати під кришкою, доки не розплавиться сир.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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