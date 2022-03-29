Обід за 30 хвилин для всієї родини – потрібна капуста, трохи ковбаси та сиру

Готується обід в одній сковороді. Капусту перед тим, як вона перетвориться на основу для пирога, треба потримати кілька хвилин у воді з невеликою кількістю оцту

Капустяний пиріг з капустою, ковбасою та сиром / Фото: Haeum Cooking

Коли потрібно смачно нагодувати сім'ю з підручних продуктів, можна зробити ситний салат, наприклад, льєжський з картоплею, яйцями та стручковою квасолею.

Щоб нагодувати сім'ю не тільки смачно, а й швидко, процес має відбуватися в одній сковороді.

Реклама

По суті, це тушкована капуста з ковбасою та сиром, але більше схожа на відкритий пиріг.

У якості начинки пропонується ковбаса та сир, зрозуміло, що це можуть бути різні інгредієнти.

Рецепт знайшли на каналі Haeum Cooking.

Реклама

Капустяний пиріг з капустою, ковбасою та сиром

Інгредієнти:

капуста;

половина цибулини;

яйця – 2 шт.;

сир – 70 г;

томатна паста;

сіль, перець.

Рецепт сендвіча "Муфулета" із соковитим салатом з оливок, який підійде на обід та вечерю, читайте тут.

Як приготувати:

Реклама