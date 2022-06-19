Фрикадельки в очень необычном яичном соусе – как приготовить и рецепт

Так их готовят в Марокко. Используется говяжий фарш. Кроме яиц для соуса, нужно несколько штук помидоров

Марокканские фрикадельки с яичным соусом

Самых разных тефтелей и фрикаделек в мире успешно существует множество. Готовить их быстро и легко. Главное, чтобы был хороший фарш и правильные специи.

Максимально вкусно, когда фрикадельки завершают приготовление в соусе. В Марокко его готовят из яиц и помидоров, и выглядит это невероятно красиво.

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Правильно готовить их в таджине, но подойдет и сковорода с крышкой. Подают эти фрикадельки со свежим хлебом, рисом и зеленью.

Рецепт со страницы foodies.academy.

Марокканские фрикадельки с яичным соусом

Марокканские фрикадельки с яичным соусом

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Ингредиенты:

фарш говяжий – 500 г;

половина нарезанной луковицы;

чеснок измельченный – 2 зубка;

паприка – 2 ч. л.;

тмин – 1 ч. л.;

корица – 1/2 ч. л.

паприка острая – щепотка;

петрушка и кинза, нарезанные – по 60 г;

перец, соль.

Соус:

яйца – 4 шт.;

бланшированные помидоры – 5 шт.;

лук, мелко нарезанный – 1 шт.;

чеснок, мелко нарезанный – 3 зубка;

тмин – 2 ч. л.;

паприка – 1,5 ч. л.;

паприка острая, корица – по 1/2 ч. л.;

зелень петрушки, нарезанная – 3 ст. л.;

кинза свежая, мелко нарезанная – 3 ст. л.;

масло растительное.

Как приготовить:

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Смешать фарш, лук, чеснок, паприку, тмин, корицу, острую паприку, соль, перец, петрушку и кинзу руками, сформировать фрикадельки размером около 1 см. Сбрызнуть оливковым маслом глубокую сковороду. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости. Посыпать рубленым чесноком и выложить фрикадельки в один слой. Готовить, слегка помешивая, до коричневого цвета. Выложить достаточно помидоров, чтобы покрыть фрикадельки. Добавить тмин, паприку, корицу, острую паприку и осторожно перемешать. Накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и дать кипеть 30 минут. Снять крышку, разбить яйца между фрикадельками и посыпать петрушкой, кинзой, солью и перцем. Накрыть крышкой и готовить 7-10 минут.

А в Греции фрикадельки готовят с соусом на основе опять же яиц и сока лимона.