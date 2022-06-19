Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги

Сезон лимонада

Десерт за 30 минут

Украинская кухня

Сырники с клубникой

Суп с галушками

Крокеты без картофеля
СЕГОДНЯ Еда

Фрикадельки в очень необычном яичном соусе – как приготовить и рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 июня, 14:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Так их готовят в Марокко. Используется говяжий фарш. Кроме яиц для соуса, нужно несколько штук помидоров
Марокканские фрикадельки с яичным соусом
Марокканские фрикадельки с яичным соусом

Самых разных тефтелей и фрикаделек в мире успешно существует множество. Готовить их быстро и легко. Главное, чтобы был хороший фарш и правильные специи.

Максимально вкусно, когда фрикадельки завершают приготовление в соусе. В Марокко его готовят из яиц и помидоров, и выглядит это невероятно красиво.

Реклама

Правильно готовить их в таджине, но подойдет и сковорода с крышкой. Подают эти фрикадельки со свежим хлебом, рисом и зеленью.

Рецепт со страницы foodies.academy.

Марокканские фрикадельки с яичным соусом

Марокканские фрикадельки с яичным соусом
Марокканские фрикадельки с яичным соусом

Реклама

Ингредиенты:

  • фарш говяжий – 500 г;
  • половина нарезанной луковицы;
  • чеснок измельченный – 2 зубка;
  • паприка – 2 ч. л.;
  • тмин – 1 ч. л.;
  • корица – 1/2 ч. л.
  • паприка острая – щепотка;
  • петрушка и кинза, нарезанные – по 60 г;
  • перец, соль.

Соус:

  • яйца – 4 шт.;
  • бланшированные помидоры – 5 шт.;
  • лук, мелко нарезанный – 1 шт.;
  • чеснок, мелко нарезанный – 3 зубка;
  • тмин – 2 ч. л.;
  • паприка – 1,5 ч. л.;
  • паприка острая, корица – по 1/2 ч. л.;
  • зелень петрушки, нарезанная – 3 ст. л.;
  • кинза свежая, мелко нарезанная – 3 ст. л.;
  • масло растительное.

Как приготовить:

Реклама
  1. Смешать фарш, лук, чеснок, паприку, тмин, корицу, острую паприку, соль, перец, петрушку и кинзу руками, сформировать фрикадельки размером около 1 см.
  2. Сбрызнуть оливковым маслом глубокую сковороду. Добавить нарезанный лук и готовить до мягкости. Посыпать рубленым чесноком и выложить фрикадельки в один слой. Готовить, слегка помешивая, до коричневого цвета.
  3. Выложить достаточно помидоров, чтобы покрыть фрикадельки.
  4. Добавить тмин, паприку, корицу, острую паприку и осторожно перемешать. Накрыть крышкой, уменьшить огонь до минимума и дать кипеть 30 минут.
  5. Снять крышку, разбить яйца между фрикадельками и посыпать петрушкой, кинзой, солью и перцем. Накрыть крышкой и готовить 7-10 минут.

А в Греции фрикадельки готовят с соусом на основе опять же яиц и сока лимона.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Секреты узбекской кухни
Суп мампар
Готовить
Контроль качества
Как проверить красную рыбу?
Хакнуть
Подборка блюд
Что приготовить из клубники
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить сахар в рационе?
Узнать
Секреты свежести
Как хранить открытую бутылку вина?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя пахлава
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять