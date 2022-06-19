Фрикадельки в дуже незвичайному яєчному соусі – як приготувати рецепт

Найрізноманітніших тефтелей і фрикадельок у світі успішно існує безліч. Готувати їх швидко та легко. Головне, щоби був хороший фарш та правильні спеції.
Найсмачніше, коли фрикадельки завершують приготування в соусі. У Марокко його готують з яєць та помідорів, і вигляд це має неймовірно красивий.
Правильно готувати їх у таджині, але підійде і сковорода з кришкою. Подають ці фрикадельки зі свіжим хлібом, рисом та зеленню.
Рецепт зі сторінки foodies.academy.
Марокканські фрикадельки з яєчним соусом
Інгредієнти:
- фарш яловичий – 500 г;
- половина нарізаної цибулини;
- часник подрібнений – 2 зубки;
- паприка – 2 ч. л.;
- кмин – 1 ч. л.;
- кориця – 1/2 ч. л.
- гостра паприка – щіпка;
- петрушка та кінза, нарізані – по 60 г;
- перець, сіль.
Соус:
- яйця – 4 шт.;
- бланшировані помідори – 5 шт.;
- цибуля, дрібно нарізана – 1 шт.;
- часник, дрібно нарізаний – 3 зубки;
- кмин – 2 ч. л.;
- паприка – 1,5 ч. л.;
- гостра паприка, кориця – по 1/2 ч. л.;
- зелень петрушки, нарізана – 3 ст. л.;
- кінза свіжа, дрібно нарізана – 3 ст. л.;
- олія.
Як приготувати:
- Змішати фарш, цибулю, часник, паприку, кмин, корицю, гостру паприку, сіль, перець, петрушку та кінзу руками. Сформувати фрикадельки розміром близько 1 см.
- Збризкати оливковою олією глибоку сковороду. Додати нарізану цибулю та готувати до м'якості. Посипати рубаним часником і викласти фрикадельки в один шар. Готувати, трохи помішуючи, до коричневого кольору.
- Викласти достатньо помідорів, щоби покрити фрикадельки.
- Додати кмин, паприку, корицю, гостру паприку та обережно перемішати. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімуму та дати кипіти 30 хвилин.
- Зняти кришку, розбити яйця між фрикадельками та посипати петрушкою, кінзою, сіллю та перцем. Накрити кришкою та готувати 7-10 хвилин.
А у Греції фрикадельки готують із соусом на основі знову ж таки яєць і соку лимона.