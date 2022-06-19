Фрикадельки в дуже незвичайному яєчному соусі – як приготувати рецепт

Так їх готують у Марокко. Використовується яловичий фарш. Крім яєць для соусу, потрібно кілька штук помідорів

Марокканські фрикадельки з яєчним соусом

Найрізноманітніших тефтелей і фрикадельок у світі успішно існує безліч. Готувати їх швидко та легко. Головне, щоби був хороший фарш та правильні спеції.

Найсмачніше, коли фрикадельки завершують приготування в соусі. У Марокко його готують з яєць та помідорів, і вигляд це має неймовірно красивий.

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Правильно готувати їх у таджині, але підійде і сковорода з кришкою. Подають ці фрикадельки зі свіжим хлібом, рисом та зеленню.

Рецепт зі сторінки foodies.academy.

Марокканські фрикадельки з яєчним соусом

Марокканські фрикадельки з яєчним соусом

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Інгредієнти:

фарш яловичий – 500 г;

половина нарізаної цибулини;

часник подрібнений – 2 зубки;

паприка – 2 ч. л.;

кмин – 1 ч. л.;

кориця – 1/2 ч. л.

гостра паприка – щіпка;

петрушка та кінза, нарізані – по 60 г;

перець, сіль.

Соус:

яйця – 4 шт.;

бланшировані помідори – 5 шт.;

цибуля, дрібно нарізана – 1 шт.;

часник, дрібно нарізаний – 3 зубки;

кмин – 2 ч. л.;

паприка – 1,5 ч. л.;

гостра паприка, кориця – по 1/2 ч. л.;

зелень петрушки, нарізана – 3 ст. л.;

кінза свіжа, дрібно нарізана – 3 ст. л.;

олія.

Як приготувати:

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Змішати фарш, цибулю, часник, паприку, кмин, корицю, гостру паприку, сіль, перець, петрушку та кінзу руками. Сформувати фрикадельки розміром близько 1 см. Збризкати оливковою олією глибоку сковороду. Додати нарізану цибулю та готувати до м'якості. Посипати рубаним часником і викласти фрикадельки в один шар. Готувати, трохи помішуючи, до коричневого кольору. Викласти достатньо помідорів, щоби покрити фрикадельки. Додати кмин, паприку, корицю, гостру паприку та обережно перемішати. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімуму та дати кипіти 30 хвилин. Зняти кришку, розбити яйця між фрикадельками та посипати петрушкою, кінзою, сіллю та перцем. Накрити кришкою та готувати 7-10 хвилин.

А у Греції фрикадельки готують із соусом на основі знову ж таки яєць і соку лимона.