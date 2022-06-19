Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами Робота під час війни Робота під час війни 👍 Євродесант у Києві: підсумки

Сезон лимонаду

Десерт за 30 хвилин

Українська кухня

Сирники з полуницею

Суп з галушками

Крокети без картоплі
СЬОГОДНІ Їжа

Фрикадельки в дуже незвичайному яєчному соусі – як приготувати рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 червня, 14:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Так їх готують у Марокко. Використовується яловичий фарш. Крім яєць для соусу, потрібно кілька штук помідорів
Марокканські фрикадельки з яєчним соусом
Марокканські фрикадельки з яєчним соусом

Найрізноманітніших тефтелей і фрикадельок у світі успішно існує безліч. Готувати їх швидко та легко. Головне, щоби був хороший фарш та правильні спеції.

Найсмачніше, коли фрикадельки завершують приготування в соусі. У Марокко його готують з яєць та помідорів, і вигляд це має неймовірно красивий.

Реклама

Правильно готувати їх у таджині, але підійде і сковорода з кришкою. Подають ці фрикадельки зі свіжим хлібом, рисом та зеленню.

Рецепт зі сторінки foodies.academy.

Марокканські фрикадельки з яєчним соусом

Марокканські фрикадельки з яєчним соусом
Марокканські фрикадельки з яєчним соусом

Реклама

Інгредієнти:

  • фарш яловичий – 500 г;
  • половина нарізаної цибулини;
  • часник подрібнений – 2 зубки;
  • паприка – 2 ч. л.;
  • кмин – 1 ч. л.;
  • кориця – 1/2 ч. л.
  • гостра паприка – щіпка;
  • петрушка та кінза, нарізані – по 60 г;
  • перець, сіль.

Соус:

  • яйця – 4 шт.;
  • бланшировані помідори – 5 шт.;
  • цибуля, дрібно нарізана – 1 шт.;
  • часник, дрібно нарізаний – 3 зубки;
  • кмин – 2 ч. л.;
  • паприка – 1,5 ч. л.;
  • гостра паприка, кориця – по 1/2 ч. л.;
  • зелень петрушки, нарізана – 3 ст. л.;
  • кінза свіжа, дрібно нарізана – 3 ст. л.;
  • олія.

Як приготувати:

Реклама
  1. Змішати фарш, цибулю, часник, паприку, кмин, корицю, гостру паприку, сіль, перець, петрушку та кінзу руками. Сформувати фрикадельки розміром близько 1 см.
  2. Збризкати оливковою олією глибоку сковороду. Додати нарізану цибулю та готувати до м'якості. Посипати рубаним часником і викласти фрикадельки в один шар. Готувати, трохи помішуючи, до коричневого кольору.
  3. Викласти достатньо помідорів, щоби покрити фрикадельки.
  4. Додати кмин, паприку, корицю, гостру паприку та обережно перемішати. Накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімуму та дати кипіти 30 хвилин.
  5. Зняти кришку, розбити яйця між фрикадельками та посипати петрушкою, кінзою, сіллю та перцем. Накрити кришкою та готувати 7-10 хвилин.

А у Греції фрикадельки готують із соусом на основі знову ж таки яєць і соку лимона.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Робите заготівлі на зиму?
Рецепти
Секрети узбецької кухні
Суп мампар
Готувати
Контроль якості
Як перевірити червону рибу?
Хакнути
Добірка страв
Що приготувати з полуниці
Рецепти
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити цукор у раціоні?
Дізнатися
Секрети свіжості
Як зберігати відкриту пляшку вина?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Лайфхак тижня
Домашня пахлава
Хакнути

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти