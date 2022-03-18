Согревающий суп с грибами и беконом из Словакии – как приготовить и рецепт

Что может быть лучше наваристого супа на обед или ужин? Если есть фасоль и вы придерживаетесь поста, то приготовьте фасоладу, это греческий суп, он вполне может стать и первым, и вторым блюдом.
Загорский суп из Словакии, готовят его и в Хорватии. Очень давно этот суп был едой людей бедных, которым нужно было просто, но сытно питаться.
Грибы (шампиньоны) обжариваются с луком на сале и беконе, потом добавляются сушеные грибы, картофель и специи.
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Из особенностей – 100 миллилитров сухого белого вина, без него, понятно, сейчас можно обойтись.
Ну и сушеная паприка, на два литра супа ее предлагают взять одну столовую ложку.
Рецепт нашли на странице nicolesimunac.
Загорский суп
Ингредиенты на 2 литра:
- 3 картофелины;
- 100 г шампиньонов;
- 30 г сушеных грибов;
- 100 г бекона;
- 1 большая луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 100 мл белого сухого вина;
- 2 ст. л. сала;
- сметана – для подачи;
- лавровый лист;
- 1 ст. л. паприки;
- винный уксус, перец и соль.
И еще два рецепта постных супов – грибного и рассольника – найдете здесь.
Как приготовить:
- В кастрюле, в которой вы будете варить суп, растопите сало и добавьте мелко нарезанный лук. Обжарьте до прозрачности и добавьте мелко нарезанный бекон и ломтики шампиньонов. Замочите сушеные грибы.
- Как только лук, грибы и бекон слегка подрумянятся, добавьте мелко нарезанный чеснок и нарезанные сухие грибы. Доведите до вкуса солью и перцем, добавьте вино и воду.
- Кода вода закипит, добавьте нарезанный кубиками картофель и лавровый лист. Варите, пока картофель не станет мягким, затем добавьте немного винного уксуса и можно добавить немного муки, чтобы суп загустел.
- Подавать с зеленью и сметаной.