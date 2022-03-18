Согревающий суп с грибами и беконом из Словакии – как приготовить и рецепт

Еще важно, кроме прочего, добавить немного бекона. Но загорский суп может быть и постным

Загорский суп / Фото: instagram.com/nicolesimunac/

Что может быть лучше наваристого супа на обед или ужин? Если есть фасоль и вы придерживаетесь поста, то приготовьте фасоладу, это греческий суп, он вполне может стать и первым, и вторым блюдом.

Загорский суп из Словакии, готовят его и в Хорватии. Очень давно этот суп был едой людей бедных, которым нужно было просто, но сытно питаться.

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Грибы (шампиньоны) обжариваются с луком на сале и беконе, потом добавляются сушеные грибы, картофель и специи.

Из особенностей – 100 миллилитров сухого белого вина, без него, понятно, сейчас можно обойтись.

Ну и сушеная паприка, на два литра супа ее предлагают взять одну столовую ложку.

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Рецепт нашли на странице nicolesimunac.

Загорский суп

Загорский суп / Фото: Инстаграм

Ингредиенты на 2 литра:

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3 картофелины;

100 г шампиньонов;

30 г сушеных грибов;

100 г бекона;

1 большая луковица;

1 зубчик чеснока;

100 мл белого сухого вина;

2 ст. л. сала;

сметана – для подачи;

лавровый лист;

1 ст. л. паприки;

винный уксус, перец и соль.

И еще два рецепта постных супов – грибного и рассольника – найдете здесь.

Как приготовить: