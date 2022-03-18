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Согревающий суп с грибами и беконом из Словакии – как приготовить и рецепт

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18 марта, 09:53
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Еще важно, кроме прочего, добавить немного бекона. Но загорский суп может быть и постным
Загорский суп
Загорский суп / Фото: instagram.com/nicolesimunac/

Что может быть лучше наваристого супа на обед или ужин? Если есть фасоль и вы придерживаетесь поста, то приготовьте фасоладу, это греческий суп, он вполне может стать и первым, и вторым блюдом.

Загорский суп из Словакии, готовят его и в Хорватии. Очень давно этот суп был едой людей бедных, которым нужно было просто, но сытно питаться.

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Грибы (шампиньоны) обжариваются с луком на сале и беконе, потом добавляются сушеные грибы, картофель и специи.

Из особенностей – 100 миллилитров сухого белого вина, без него, понятно, сейчас можно обойтись.

Ну и сушеная паприка, на два литра супа ее предлагают взять одну столовую ложку.

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Рецепт нашли на странице nicolesimunac.

Загорский суп

Загорский суп
Загорский суп / Фото: Инстаграм

Ингредиенты на 2 литра:

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  • 3 картофелины;
  • 100 г шампиньонов;
  • 30 г сушеных грибов;
  • 100 г бекона;
  • 1 большая луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 100 мл белого сухого вина;
  • 2 ст. л. сала;
  • сметана – для подачи;
  • лавровый лист;
  • 1 ст. л. паприки;
  • винный уксус, перец и соль.

И еще два рецепта постных супов – грибного и рассольника – найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В кастрюле, в которой вы будете варить суп, растопите сало и добавьте мелко нарезанный лук. Обжарьте до прозрачности и добавьте мелко нарезанный бекон и ломтики шампиньонов. Замочите сушеные грибы.
  2. Как только лук, грибы и бекон слегка подрумянятся, добавьте мелко нарезанный чеснок и нарезанные сухие грибы. Доведите до вкуса солью и перцем, добавьте вино и воду.
  3. Кода вода закипит, добавьте нарезанный кубиками картофель и лавровый лист. Варите, пока картофель не станет мягким, затем добавьте немного винного уксуса и можно добавить немного муки, чтобы суп загустел.
  4. Подавать с зеленью и сметаной.

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