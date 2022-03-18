Зігрівальний суп з грибами та беконом зі Словаччини – як приготувати і рецепт

Ще важливо, додати трохи бекону. Але загірський суп може бути й пісним

Загірський суп / Фото: instagram.com/nicolesimunac/

Що може бути краще наваристого супу на обід чи вечерю? Якщо є квасоля і ви дотримуєтеся посту, то приготуйте фасоладу, це грецький суп, він може стати і першою, і другою стравою.

Загірський суп зі Словаччини, готують його і в Хорватії. Дуже давно цей суп був їжею бідних людей, якиі мали просто, але ситно харчуватися.

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Гриби (печериці) обсмажуються з цибулею на салі та беконі, потім додаються сушені гриби, картопля та спеції.

З особливостей – 100 мілілітрів сухого білого вина, без нього, зрозуміло, зараз можна обійтися.

Ну й сушена паприка, на два літри супу її пропонують взяти одну столову ложку.

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Рецепт знайшли на сторінці nicolesimunac.

Загірський суп

Загірський суп / Фото: Инстаграм

Інгредієнти на 2 літри:

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3 картоплини;

100 г печериць;

30 г сушених грибів;

100 г бекону;

1 велика цибулина;

1 зубчик часнику;

100 мл білого сухого вина;

2 ст. л. сала;

сметана – для подачі;

лаврове листя;

1 ст. л. паприки;

винний оцет, перець та сіль.

І ще два рецепти пісних супів – грибного та розсольника – знайдете тут.

Як приготувати: