Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Без молока та яєць

Вечеря за півгодини

Домашній хліб

Пісні страви

Як зберігати грудне молоко

Продукти тривалого зберігання
СЬОГОДНІ Їжа

Зігрівальний суп з грибами та беконом зі Словаччини – як приготувати і рецепт

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 09:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ще важливо, додати трохи бекону. Але загірський суп може бути й пісним
Загірський суп
Загірський суп / Фото: instagram.com/nicolesimunac/

Що може бути краще наваристого супу на обід чи вечерю? Якщо є квасоля і ви дотримуєтеся посту, то приготуйте фасоладу, це грецький суп, він може стати і першою, і другою стравою.

Загірський суп зі Словаччини, готують його і в Хорватії. Дуже давно цей суп був їжею бідних людей, якиі мали просто, але ситно харчуватися.

Реклама

Гриби (печериці) обсмажуються з цибулею на салі та беконі, потім додаються сушені гриби, картопля та спеції.

З особливостей – 100 мілілітрів сухого білого вина, без нього, зрозуміло, зараз можна обійтися.

Ну й сушена паприка, на два літри супу її пропонують взяти одну столову ложку.

Реклама

Рецепт знайшли на сторінці nicolesimunac.

Загірський суп

Загірський суп
Загірський суп / Фото: Инстаграм

Інгредієнти на 2 літри:

Реклама
  • 3 картоплини;
  • 100 г печериць;
  • 30 г сушених грибів;
  • 100 г бекону;
  • 1 велика цибулина;
  • 1 зубчик часнику;
  • 100 мл білого сухого вина;
  • 2 ст. л. сала;
  • сметана – для подачі;
  • лаврове листя;
  • 1 ст. л. паприки;
  • винний оцет, перець та сіль.

І ще два рецепти пісних супів – грибного та розсольника – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. У каструлі, в якій ви варитимете суп, розтопіть сало і додайте дрібно нарізану цибулю. Обсмажте до прозорості та додайте дрібно нарізаний бекон та скибочки печериць. Замочіть сушені гриби.
  2. Щойно цибуля, гриби та бекон злегка підрум'яняться, додайте дрібно нарізаний часник та нарізані сухі гриби. Доведіть до смаку сіллю та перцем, додайте вино та воду.
  3. Коли вода закипить, додайте нарізану кубиками картоплю та лаврове листя. Варіть, доки картопля не стане м'якою, потім додайте трохи винного оцту й можна додати трохи борошна, щоб суп загуснув.
  4. Подавати із зеленню та сметаною.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Павлюк Олександр - голова Київської ОВА, керує обороною столичного регіону. До 15 березня був командувачем Об’єднаних сил, успішно тримав оборону на Сході України. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка». Київщина - в надійних руках!
Слава Україні!
Бери з собою
Продукти "тривожної валізки"
Сухофрукти
Сухофрукти
Чайна суміш
Чайна суміш
Консерви
Консерви
В'ялене м'ясо
В'ялене м'ясо
Горіхи
Горіхи
1 /2
Більше продуктів
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Як зберігати курку без холодильника
Хакнути
Українські рецепти
Що їли козаки перед битвами
Готувати для ЗСУ!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти