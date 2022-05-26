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Спаржа с соусом бешамель и все тонкости приготовления от Евгения Клопотенко

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 мая, 10:56
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Спаржу достаточно бланшировать или быстро обжарить – и гарнир готов. Перед подачей сбрызните побеги соком лимона
Спаржа с соусом бешамель от Евгения Клопотенко
Спаржа с соусом бешамель от Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com, Коллаж: Сегодня

С сезонным щавелем на кухне можно делать многое, подборку интересных рецептов мы публиковали. А вот спаржу вкуснее слегка обжарить (30-40 секунд) на сливочном или оливковом масле – и можно подавать. Она сама по себе хороша.

Ее можно бланшировать в течение минуты, затем переложить в ледяную воду – и тоже она готова к употреблению.

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Важно обрезать несколько сантиметров у основания побега и только в том случае, если оно жесткое.

Для спаржи с соусом бешамель от Евгения Клопотенко она отваривается минуту, потом обжаривается на сливочном масле тоже минуту.

Спаржа с соусом бешамель

Спаржа с соусом бешамель
Спаржа с соусом бешамель / Фото: klopotenko.com

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Для спаржи:

  • 500 г спаржи;
  • 30 г сливочного масла;
  • сок четверти лимона;
  • соль.

Для бешамель:

  • по 30 г сливочного масла, муки;
  • 300 мл молока;
  • соль;
  • щепотка мускатного ореха.

Как приготовить:

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  1. Очистите побеги, отрежьте 2 см от края, отправьте в подсоленную воду варить 1 минуту.
  2. Отправьте ее на сковородку со сливочным маслом. Жарьте 1 минуту.
  3. Сотейник поставьте на плиту, растопите 30 г сливочного масла. Всыпьте 30 г пшеничной муки и постоянно помешивайте.
  4. Влейте 300 мл молока, возьмите венчик и интенсивно мешайте, пока соус не станет густой консистенции. Важно, чтобы не образовались комочки. Также количество молока можно увеличить, чтобы соус был не слишком густым. Добавьте соль по вкусу и мускатный орех.
  5. Выложите спаржу на тарелку, сбрызните лимонным соком, а сверху выложите соус бешамель.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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