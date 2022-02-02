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Сырники с цедрой лимона – рецепт цитрусового завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 февраля, 08:10
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На 200 граммов творога нужна цедра одного лимона. Эти пропорции меняйте по своему вкусу. Сырники получаются ароматными и красивого цвета
Сырники с цедрой лимона
Сырники с цедрой лимона / Фото: instagram.com/narisovano/

Когда в сырниках есть дополнительный ингредиент, речь идет о фруктах, то у них появляется дополнительный привкус.

Цедра лимона даст не только яркий цитрусовый аромат, но и слегка окрасит их в желтый цвет.

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Хорошо разогрейте сковороду перед тем, как заготовки на нее попадут.

Автор рецепта – фудблогер narisovano.

Сырники с цедрой лимона

Ингредиенты:

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  • 200 г творога;
  • 1 яйцо С1;
  • цедра лимона;
  • 20-30 г сахара или сахарной пудры;
  • 50 г муки + мука на формовку.

Здесь найдете рецепт несладких сырников – с вялеными томатами и сливочным сыром.

Как приготовить:

  1. Натереть цедру лимона. В творог вбить яйцо, растереть. Всыпать сахар, добавить цедру и перемешать. Всыпать муку, перемешать.
  2. На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
  3. Жарить на растительном масле. Сковороду предварительно хорошо прогреть на среднем огне. Жарить до румяной корочки с двух сторон.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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