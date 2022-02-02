Сырники с цедрой лимона – рецепт цитрусового завтрака

Сырники с цедрой лимона / Фото: instagram.com/narisovano/
Когда в сырниках есть дополнительный ингредиент, речь идет о фруктах, то у них появляется дополнительный привкус.
Цедра лимона даст не только яркий цитрусовый аромат, но и слегка окрасит их в желтый цвет.
Хорошо разогрейте сковороду перед тем, как заготовки на нее попадут.
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Автор рецепта – фудблогер narisovano.
Сырники с цедрой лимона
Ингредиенты:
- 200 г творога;
- 1 яйцо С1;
- цедра лимона;
- 20-30 г сахара или сахарной пудры;
- 50 г муки + мука на формовку.
Здесь найдете рецепт несладких сырников – с вялеными томатами и сливочным сыром.
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Как приготовить:
- Натереть цедру лимона. В творог вбить яйцо, растереть. Всыпать сахар, добавить цедру и перемешать. Всыпать муку, перемешать.
- На рабочую поверхность насыпать муку и сформировать сырники.
- Жарить на растительном масле. Сковороду предварительно хорошо прогреть на среднем огне. Жарить до румяной корочки с двух сторон.