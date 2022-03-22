Сытный ужин за 30 минут – как приготовить корсиканский суп с фасолью и рисом

В связи с географическим положением, кухня Корсики образовалась под влиянием Франции и Италии. Обязательное условие – много фенхеля в супе, его заменяем сельдереем

Корсиканский суп с фасолью и рисом / Фото: www.tastymediterraneo.com

Фасоль, как выяснилось, очень популярный продукт Средиземноморья. В Греции готовят фасоладу, очень насыщенный суп с этими бобовыми, на Корсике есть свой, но с добавлением риса.

Как говорят кулинарные эксперты, это связано с влиянием двух гастрономических культур на остров – французской и итальянской.

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Фенхель – это второй по важности ингредиент в корсиканском супе, его смело можно заменить сельдереем. Также можно попробовать добавить немного томатной пасты по вкусу.

Фасоль берем белую, консервированную. Ее нужно будет хорошо промыть и слегка обжарить с сельдереем.

Готовить можно на овощном или курином бульоне.

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Рецепт со страницы vinegretteblog.

Корсиканский суп с фасолью и рисом

Корсиканский суп с фасолью и рисом / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

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175 г фасоли белой (консервированной);

1 кг сельдерея;

60 мл оливкового масла;

2 зуб. чеснока;

200 г риса;

1 лавровый лист;

тимьян, соль, перец.

Здесь узнаете об особенностях легендарного супа Сената США и его рецепт.

Как приготовить: