Воздушное картофельное пюре с яйцом – самый правильный рецепт

Когда картофель будет вариться, нужно добавить в воду лавровый лист и надрезанную луковицу. Подогрейте молоко, а масло должно быть комнатной температуры

Как приготовить картофельное пюре с яйцом

Иногда случается так, что чем проще еда, тем более внимательным стоит быть во время ее приготовления. Например, картофельное пюре очень легко испортить, мы писали о том, как этого не допустить.

Картофель старайтесь брать примерно одного размера, нарезать не рекомендуют. Целым он меньше наполнится водой.

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Молоко или сливки лучше подогреть, а масло кладите комнатной температуры. Что касается яиц, то в слишком горячем блюде оно может свернуться. После того, как вы его вбили, быстро и тщательно соединяйте с пюре.

Картофельною пюре с яйцом

Рецепт картофельного пюре с яйцом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

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500 г картофеля;

2 шт. лаврового листа;

1 шт. лук;

яйца;

по 50-70 г молока и масла;

соль.

В Грузии картофельное пюре готовят с сулугуни, отчего оно тянется за вилкой на 30 сантиметров, подробный рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

Картофель очистить, залить водой. Добавить лавровый лист, надрезанную очищенную луковицу и соль по вкусу. Как только вода закипит, уменьшить огонь. Когда картофель сварится, убрать лавровый лист и луковицу, слить воду, но оставить на дне на толщину пальца. Добавить масло комнатной температуры и теплое молоко. Измельчить в пюре. На этом этапе поможет понадобиться добавить соль, масло и молоко. Немного охладить пюре. Вбить яйцо и очень быстро вмешать его в пюре.

Как готовят пюре в Нидерландах и почему оно получается оранжевым – узнаете здесь.