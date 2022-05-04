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Воздушное картофельное пюре с яйцом – самый правильный рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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4 мая, 11:35
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Когда картофель будет вариться, нужно добавить в воду лавровый лист и надрезанную луковицу. Подогрейте молоко, а масло должно быть комнатной температуры
Как приготовить картофельное пюре с яйцом
Как приготовить картофельное пюре с яйцом

Иногда случается так, что чем проще еда, тем более внимательным стоит быть во время ее приготовления. Например, картофельное пюре очень легко испортить, мы писали о том, как этого не допустить.

Картофель старайтесь брать примерно одного размера, нарезать не рекомендуют. Целым он меньше наполнится водой.

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Молоко или сливки лучше подогреть, а масло кладите комнатной температуры. Что касается яиц, то в слишком горячем блюде оно может свернуться. После того, как вы его вбили, быстро и тщательно соединяйте с пюре.

Картофельною пюре с яйцом

Рецепт картофельного пюре с яйцом
Рецепт картофельного пюре с яйцом / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

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  • 500 г картофеля;
  • 2 шт. лаврового листа;
  • 1 шт. лук;
  • яйца;
  • по 50-70 г молока и масла;
  • соль.

В Грузии картофельное пюре готовят с сулугуни, отчего оно тянется за вилкой на 30 сантиметров, подробный рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Картофель очистить, залить водой. Добавить лавровый лист, надрезанную очищенную луковицу и соль по вкусу.
  2. Как только вода закипит, уменьшить огонь. Когда картофель сварится, убрать лавровый лист и луковицу, слить воду, но оставить на дне на толщину пальца.
  3. Добавить масло комнатной температуры и теплое молоко. Измельчить в пюре. На этом этапе поможет понадобиться добавить соль, масло и молоко.
  4. Немного охладить пюре. Вбить яйцо и очень быстро вмешать его в пюре.

Как готовят пюре в Нидерландах и почему оно получается оранжевым – узнаете здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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