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Яйца Хемингуэй или яйца Копенгаген – простой рецепт классного завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 февраля, 07:06
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Этот завтрак распространен в Канаде, Новой Зеландии и Британии. По сути, это яйца Бенедикт, только подаются со слабосоленой рыбой
Яйца Хемингуэй
Яйца Хемингуэй / Фото: indulgedevour.wordpress.com

Самая большая сложность в этом завтраке – отварить яйца пашот. Здесь можно ознакомиться со всеми деталями приготовления яиц разными способами.

Потом нужно сделать голландский соус, это просто, ну и собрать завтрак яйца Хемингуэй. Почему этот завтрак еще называется яйца Копенгаген – понятно, они подаются со слабосоленой рыбой. Параллель провести можно, Дания – рыбная страна.

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А вот причем здесь имя писателя – так и остается загадкой.

Подается на ломтиках английских маффинов, грубо говоря, пшеничных булочек. Их заменяем тостовым или цельнозерновым хлебом.

В любом случае это отличное начало дня, к этому завтраку всегда хочется вернуться.

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Рецепт от foodies.academy.

Яйца Хемингуэй

Яйца Хемингуэй
Яйца Хемингуэй / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Ингредиенты:

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  • яйца – 4 шт.;
  • слабосоленый лосось – 100 г;
  • сливочный сыр (по желанию) – 100 г;
  • зеленый лук;
  • соль, копченая паприка;
  • хлеб тостовый.

Для голландского соуса:

  • желток – 2 шт.;
  • масло сливочное 82,5% – 100 г;
  • лимонный сок или бальзамический белый уксус – 1 ст. л.;
  • соль, перец;
  • щепотка мускатного ореха;
  • вода – 1 ст. л.

Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Обжарить на сковороде тосты на сливочном масле на среднем огне. Положить на сервировочные тарелки.
  2. Намазать тосты сливочным сыром.
  3. Для соуса растопить сливочное масло на медленном огне и убрать белую пену с поверхности.
  4. Отделить 2 желтка в миску, добавить лимонный сок и воду. Поместить миску над водной баней и постепенно взбить венчиком, пока масса не увеличится почти вдвое.
  5. Порционно добавлять горячее растопленное масло, взбивая венчиком. Добавить соль, мускатный орех, перец. Взбить до кремообразного состояния.
  6. Яйца разбить, не повредив, желток и поместить каждое яйцо в отдельную креманку.
  7. В кастрюле с высокими бортами закипятить воду. Выключить огонь и дождаться, пока со дна перестанут подниматься пузыри. Аккуратно добавить яйца из креманок в воду и через 3 минуты достать шумовкой, разместить на тосты.
  8. Полить сверху голландским соусом, и посыпать паприкой. Добавить мелко нарезанный зеленый лук.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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