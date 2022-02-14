Яйца Хемингуэй или яйца Копенгаген – простой рецепт классного завтрака

Самая большая сложность в этом завтраке – отварить яйца пашот. Здесь можно ознакомиться со всеми деталями приготовления яиц разными способами.
Потом нужно сделать голландский соус, это просто, ну и собрать завтрак яйца Хемингуэй. Почему этот завтрак еще называется яйца Копенгаген – понятно, они подаются со слабосоленой рыбой. Параллель провести можно, Дания – рыбная страна.
А вот причем здесь имя писателя – так и остается загадкой.
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Подается на ломтиках английских маффинов, грубо говоря, пшеничных булочек. Их заменяем тостовым или цельнозерновым хлебом.
В любом случае это отличное начало дня, к этому завтраку всегда хочется вернуться.
Рецепт от foodies.academy.
Яйца Хемингуэй
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.;
- слабосоленый лосось – 100 г;
- сливочный сыр (по желанию) – 100 г;
- зеленый лук;
- соль, копченая паприка;
- хлеб тостовый.
Для голландского соуса:
- желток – 2 шт.;
- масло сливочное 82,5% – 100 г;
- лимонный сок или бальзамический белый уксус – 1 ст. л.;
- соль, перец;
- щепотка мускатного ореха;
- вода – 1 ст. л.
Рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok найдете здесь.
Как приготовить:
- Обжарить на сковороде тосты на сливочном масле на среднем огне. Положить на сервировочные тарелки.
- Намазать тосты сливочным сыром.
- Для соуса растопить сливочное масло на медленном огне и убрать белую пену с поверхности.
- Отделить 2 желтка в миску, добавить лимонный сок и воду. Поместить миску над водной баней и постепенно взбить венчиком, пока масса не увеличится почти вдвое.
- Порционно добавлять горячее растопленное масло, взбивая венчиком. Добавить соль, мускатный орех, перец. Взбить до кремообразного состояния.
- Яйца разбить, не повредив, желток и поместить каждое яйцо в отдельную креманку.
- В кастрюле с высокими бортами закипятить воду. Выключить огонь и дождаться, пока со дна перестанут подниматься пузыри. Аккуратно добавить яйца из креманок в воду и через 3 минуты достать шумовкой, разместить на тосты.
- Полить сверху голландским соусом, и посыпать паприкой. Добавить мелко нарезанный зеленый лук.