Яйця Гемінґвей або яйця Копенгаген – простий рецепт класного сніданку

Найбільша складність у цьому сніданку – відварити яйця пашот. Тут можна ознайомитися з усіма деталями приготування яєць у різні способи.
Потім потрібно зробити голландський соус, це просто, ну й зібрати сніданок яйця Гемінґвей. Чому цей сніданок ще називається яйця Копенгаген – зрозуміло, вони подаються зі слабосоленою рибою. Паралель знайти можна, Данія – рибна країна.
А от до чого тут ім'я письменника – так і лишається загадкою.
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Подається на скибочках англійських мафінів, грубо кажучи, пшеничних булочок. Їх замінюємо тостовим або цільнозерновим хлібом.
У будь-якому разі це чудовий початок дня, до цього сніданку завжди хочеться повернутися.
Рецепт від foodies.academy.
Яйця Гемінґвей
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- слабосолоний лосось – 100 г;
- вершковий сир (за бажанням) – 100 г;
- зелена цибуля;
- сіль, копчена паприка;
- хліб тостовий.
Для голландського соусу:
- жовток – 2 шт.;
- масло вершкове 82,5% – 100 г;
- лимонний сік або бальзамічний білий оцет – 1 ст. л.;
- сіль, перець;
- щіпка мускатного горіха;
- вода – 1 ст. л.
Рецепт яєчні песто, яка зробила маленьку революцію в TikTok знайдете тут .
Як приготувати:
- Обсмажити на сковороді тости на вершковому маслі на середньому вогні. Покласти на тарілки.
- Намастити тости вершковим сиром.
- Для соусу розтопити вершкове масло на повільному вогні та прибрати білу піну з поверхні.
- Відокремити 2 жовтки в миску, додати лимонний сік та воду. Помістити миску над водяною банею і поступово збити вінчиком, доки маса не збільшиться майже вдвічі.
- Порційно додавати гаряче розтоплене масло, збиваючи вінчиком. Додати сіль, мускатний горіх, перець. Збити до кремоподібного стану.
- Яйця розбити, не пошкодивши жовток, та помістити кожне яйце в окрему креманку.
- У каструлі з високими бортами закип'ятити воду. Вимкнути вогонь і дочекатися, доки з дна перестануть підніматися бульбашки. Акуратно додати яйця з креманок у воду і за 3 хвилини дістати шумівкою, розмістити на тости.
- Полити зверху голландським соусом і посипати паприкою. Додати дрібно нарізану зелену цибулю.