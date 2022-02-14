Яйця Гемінґвей або яйця Копенгаген – простий рецепт класного сніданку

Цей сніданок поширений у Канаді, Новій Зеландії та Британії. По суті, це яйця Бенедикт, тільки подаються зі слабосоленою рибою

Яйця Гемінґвей / Фото: indulgedevour.wordpress.com

Найбільша складність у цьому сніданку – відварити яйця пашот. Тут можна ознайомитися з усіма деталями приготування яєць у різні способи.

Потім потрібно зробити голландський соус, це просто, ну й зібрати сніданок яйця Гемінґвей. Чому цей сніданок ще називається яйця Копенгаген – зрозуміло, вони подаються зі слабосоленою рибою. Паралель знайти можна, Данія – рибна країна.

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А от до чого тут ім'я письменника – так і лишається загадкою.

Подається на скибочках англійських мафінів, грубо кажучи, пшеничних булочок. Їх замінюємо тостовим або цільнозерновим хлібом.

У будь-якому разі це чудовий початок дня, до цього сніданку завжди хочеться повернутися.

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Рецепт від foodies.academy.

Яйця Гемінґвей

Яйця Гемінґвей / Фото: instagram.com/foodies.academy/

Інгредієнти:

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яйця – 4 шт.;

слабосолоний лосось – 100 г;

вершковий сир (за бажанням) – 100 г;

зелена цибуля;

сіль, копчена паприка;

хліб тостовий.

Для голландського соусу:

жовток – 2 шт.;

масло вершкове 82,5% – 100 г;

лимонний сік або бальзамічний білий оцет – 1 ст. л.;

сіль, перець;

щіпка мускатного горіха;

вода – 1 ст. л.

Рецепт яєчні песто, яка зробила маленьку революцію в TikTok знайдете тут .

Як приготувати: